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26 серпня 2020, середа, 20:33 6
Суспільство 2020-08-26T20:57:32+03:00
Українські Новини
У Київській області сталася смертельна ДТП з підлітками, двоє загинули

У Київській області сталася смертельна ДТП з підлітками, двоє загинули

Ольга Фандорина
ДТП, смертельна ДТП, постраждалі в ДТП
ДТП. Фото: facebook.com/pol.kyivregion
ДТП. Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У місті Березань Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх. В результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє поліція Київської області.

За даними поліції, водій Chevrolet не впорався з керуванням і в'їхав у бетонну огорожу домоволодіння. В автомобілі на момент зіткнення перебували водій і четверо пасажирів.

У результаті аварії 20-річний водій і 15-річна пасажирка загинули, ще троє пасажирів 17 і 19 років отримали численні ушкодження. Постраждалих госпіталізовано.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше під Києвом жінка перебігала дорогу в недозволеному місці і загинула під колесами мікроавтобуса.

Раніше повідомлялося про те, що 6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими і двома постраждалими.

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