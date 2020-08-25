В зоні ООС двоє військових зазнали поранення через підрив

Через підрив на невідомому вибуховому пристрої в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 25 серпня, д воє українських військовослужбовців зазнали поранення .

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 25 серпня, під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу і надана кваліфікована допомога лікарів. Стан їхнього здоров'я задовільний" , - сказано в ньому .

На місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку Збройних сил.

Як повідомляли Українськi Новини, український військовослужбовець загинув через необережне поводження зі зброєю в зоні проведення операції Об'єднаних сил у вівторок, 25 серпня.

Крім того, 24 серпня вибух стався в гуртожитку навчального військового центру в Чернігівській області , один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

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