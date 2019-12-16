Forbes назвав топ-20 міст з усього світу для подорожей у 2020 році

Новий рік на підході, що означає, нові плани і цілі на рік, куди також входить відвідування нових країн і місць. Експерти з Forbes Travel Guide склали топ-20 напрямків світу, які варто відвідати в 2020 році. Про це йдеться в матеріалі видання.

"Від одного з найбільших спортивних подій у світі до знаменних ювілеїв і масштабних готельних проектів. Ці глобальні напрями не можуть чекати січня, щоб ви потрапили сюди. Якщо ви шукаєте натхнення від подорожей, щоб почати нове десятиліття, редактори путівника Forbes випустили список, який охоплює маршрути від Монтерея ", — заявили в журналі.

В журналі зазначають, що є події,які неможливо пропустити, наприклад: у квітні в Дубаї стартує Всесвітня виставка, в Токіо з 24 липня по 9 серпня пройдуть Літні Олімпійські ігри, Рим буде відзначати 500-річчя з дня смерті італійського живописця Рафаеля. На Ямайку треба поїхати, адже частина сцен з нового, 25-го фільму про пригоди Джеймса Бонда, була знята на цьому острові, а Бангкок отримав від ЮНЕСКО титул "Творче місто" в 2019 році.

Топ-20 напрямків на майбутній рік від Forbes :

Лас-Вегас, США Тель-Авів, Ізраїль Макао, Китай Нашвілл, Теннессі, США Британські Віргінські острови, Великобританія Окінава, Японія Дубай, ОАЕ Токіо, Японія Едінбург, Великобританія Сонома, Каліфорнія, США Ер-Ріяд, Саудівська Аравія Рим, Італія Колер, Вісконсін, США Монтерей, Каліфорнія, США Бангкок, Таїланд Сан-Мігель-де-Альєнде, Мексика Ямайка, США Мальдіви Санкт-Петербург, Росія Кейптаун, ПАР

Як повідомляли Українські Новини, раніше Україна увійшла в ТОП-20 найбільш небезпечних країн для жінок-туристок за версією журналу Forbes.

Також в 2019 році найбагатшою людиною за версією Forbes став засновник Amazon.