Зарплата Буславець у липні перевищила 54 тисячі гривень

Заробітна плата тимчасово виконуючою обов'язки міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольги Буславець, яка за червень отримала менше, ніж її заступники , за липень становила 54,7 тис. гривень, її заступників — від 24 тис. до 50 тис. гривень, тимчасово виконуючий обов'язки державного секретаря міністерства — 46,5 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Буславець в липні, становила 54 770 гривень.

Фактична сума коштів, отримана т.в.о. міністра, становила 47 230 гривень.

Зарплата заступників міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ірини Ставчук становила 42 825 гривень, Юрія Бойка — 47 429 гривень, Ярослава Демченка — 50 490 гривень, Олександра Зоріна (призначений 15 липня) — 24 147 гривень, Максима Немчінова (призначений 15 липня) — 24 147 гривень, т.в.о. держсекретаря Тетяни Пержинської — 46 570 гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, 16 квітня Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні призначив тимчасово виконувачем обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольгу Буславець, при цьому перший заступник міністра Віталій Шубін, який тимчасово виконував обов'язки міністра, був звільнений.

Її заробітна плата за травень становила 47,2 тис. гривень, а в квітні Буславець отримала 20 тисяч гривень, її заступники — від 47 тисяч до 99 тисяч гривень.

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