подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 12:02 126 Документ
Кабмин 2020-07-27T12:30:02+03:00
Українські Новини
Врио министра энергетики Буславец за июнь получила меньше, чем ее заместители

Врио министра энергетики Буславец за июнь получила меньше, чем ее заместители

Ирина Николенко
Министерство энергетики, Ольга Буславец, Зарплата чиновников, Зарплата за июнь, Зарплата чиновников на карантине
Ольга Буславец. Фото: zaxid.net
Ольга Буславец. Фото: zaxid.net

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за июнь составила 47,2 тыс. гривен, ее заместителей - от 47,2 тыс. до 66 тыс. гривен, временно исполняющий обязанности государственного секретаря министерства - 49,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Буславец в июне, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 38 020 гривен.

Зарплата заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины Ставчук составила 47 230 гривен, Юрия Бойко - 47 230 гривен, Романа Абрамовского (уволен 19 июня) - 65 885 гривен, Ярослава Демченко - 52 201 гривну, врио госсекретаря Татьяны Пержинской (назначена 11 июня) - 49 691 гривну.

Заработная плата Ольги Буславец. Ответ на запрос Українських НовинЗаработная плата Ольги Буславец. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата за май врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец составила 47,2 тыс. гривен.

За апрель врио министра энергетики Ольга Буславец получила 20 тысяч гривен, ее заместители – от 47 тысяч до 99 тысяч гривен.

Также последняя заработная плата бывшего министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля за март составила 28,8 тыс. гривен.

Больше новостей о: Министерство энергетики Ольга Буславец Зарплата чиновников Зарплата за июнь Зарплата чиновников на карантине

Малюська в июне заработал на 25 тысяч меньше, чем ...
С июньской зарплаты Ермака высчитали 8 тысяч гриве...
Клименко в июне получил более 78 тысяч гривен надб...
Введение европейского RAB-регулирования улучшит ка...
В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
Новости
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же сутки после его введения 12:38
С июньской зарплаты министра по делам ветеранов Бессараба высчитали 9 тысяч налогов 12:35 Документ
В Киевской области за сутки 45 новых случаев коронавируса, среди них шестеро детей 12:12
Врио министра энергетики Буславец за июнь получила меньше, чем ее заместители 12:02 Документ
На озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми: в воде оказались 8 человек 11:53
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
По территории Украины пройдут грозы и поднимется уровень воды: каким областям приготовиться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok