Врио министра энергетики Буславец за июнь получила меньше, чем ее заместители

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за июнь составила 47,2 тыс. гривен, ее заместителей - от 47,2 тыс. до 66 тыс. гривен, временно исполняющий обязанности государственного секретаря министерства - 49,6 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Буславец в июне, составила 47 230 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 38 020 гривен.

Зарплата заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины Ставчук составила 47 230 гривен, Юрия Бойко - 47 230 гривен, Романа Абрамовского (уволен 19 июня) - 65 885 гривен, Ярослава Демченко - 52 201 гривну, врио госсекретаря Татьяны Пержинской (назначена 11 июня) - 49 691 гривну.

Заработная плата Ольги Буславец. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата за май врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец составила 47,2 тыс. гривен.

За апрель врио министра энергетики Ольга Буславец получила 20 тысяч гривен, ее заместители – от 47 тысяч до 99 тысяч гривен.

Также последняя заработная плата бывшего министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля за март составила 28,8 тыс. гривен.