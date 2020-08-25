Зеленський призначив нового командувача силами спецоперацій Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський призначив Григорія Галагана командувачем Силами спеціальних операцій Збройних сил замість Луньова.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Силами спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган, указ про призначення якого № 358/2020 Глава держави підписав 25 серпня", - сказано в ньому.

Крім того, указом № 357 Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова. Президент зазначив, що в умовах дії перемир'я, яке зараз йде, змінилися завдання Операції об'єднаних сил. Він зазначив, що очікується більше провокацій від бойовиків, тому і командування, і особовий склад Збройних сил повинні більше працювати над їх недопущенням і превентивними заходами.

"Також потрібно впроваджувати більш агресивні заходи протидії викликам, які виникають, - адекватно реагувати на провокаційні дії з боку супротивника", - підкреслив Верховний головнокомандувач.

Серед заходів, які також повинен прийняти новий командувач Силами спецоперацій, Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський сподівається на закінчення війни на Донбасі до кінця року.

Тим часом за добу в ЗСУ коронавірус підхопили ще 6 осіб.

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