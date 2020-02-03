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  • Наймолодша еко-активістка Грета Тунберг номінована на Нобелівську премію миру
03 лютого 2020, понеділок, 18:01 6
Світ 2020-02-03T18:07:58+02:00
Українські Новини
Наймолодша еко-активістка Грета Тунберг номінована на Нобелівську премію миру

Наймолодша еко-активістка Грета Тунберг номінована на Нобелівську премію миру

Елизавета Кесельман
Нобелівська премія, Нобелівська премія миру, Еко-активістка, Грета Тунберг
Грета Тунберг. Фото:.facebook.com/gretathunbergsweden
Грета Тунберг. Фото:.facebook.com/gretathunbergsweden

Відома еко-активістка Грета Тунберг, яка раніше стала людиною року за версією журналу Time, нині номінована на Нобелівську премію миру. Про це передає Associated Press.

Наголошується, що двоє політиків зі Швеції, по імені Йенс Пагорб і Хакан Свеннелінг (Ліва партія), запропонували ім'я 17-річної Тунберг на Нобелівську премію миру. Свій вибір вони аргументували тим, що еко-активістка доклала багато зусиль, щоб відкрити очі політикам і державним діячам на кліматичну кризу.

Також вони заявили, що тому "заходи по зменшенню викидів і дотримання Паризької угоди також є актом світу".

Як повідомляли "Українські Новини", в Давосі міністр фінансів США розкритикував Грету Тунберг, порадивши вивчити економіку.

У вересні Тунберг була удостоєна вищої нагороди від Amnesty International, яку отримала в Лондоні.

Президент США Дональд Трамп посміявся над кліматичною активісткою Гретою Тунберг.

Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель Обама підказала юній активістці Греті Тунберг, як реагувати на критику.

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