Трамп поглузував з 16-річної активістки

Президент США Дональд Трамп посміявся над кліматичною активісткою Гретою Тунберг. 16-річна Тунберг виступила з жорсткою заявою проти світових політиків. Про це повідомляє "Європейська правда".

В понеділок Трамп опублікував в Twitter відео виступу шведської школярки на кліматичному саміті ООН, де написав: "Вона виглядає як дуже щаслива молода дівчина, яка сподівається на світле і прекрасне майбутнє. Так приємно бачити".

Повідомляється, що Трамп покинув кліматичний саміт через 14 хвилин після прибуття. Президент США неодноразово скептично висловлювався з приводу впливу людини на зміну клімату, а його адміністрація не надає цьому питанню великого значення.

Тунберг у своєму зверненні не називала Трампа або будь-яких інших лідерів по імені, але вона лаяла світових лідерів в цілому.

"Ви підводите нас. Але молоді люди починають розуміти ваше зрадництво. Погляд усіх майбутніх поколінь зосередився на вас. І якщо ви вирішите підвести нас, я скажу: ми ніколи вам не пробачимо", - звернулася активістка до світових політиків.

"Люди страждають, люди вмирають, цілі екосистеми руйнуються. Ми знаходимося на початку масового вимирання, але все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання", - говорила Тунберг.

Грета Тунберг стала натхненницею глобальних кліматичних протестів. Школярка прибула в США на яхті, а не на літаку, щоб підкреслити необхідність більш дружнього ставлення до навколишнього середовища.

Дональд Трамп і Тунберг перетнулися на саміті. ЗМІ зафіксували не надто радісне обличчя активістки, коли вона помітила, що президент США прибув на саміт.







Як повідомляли Українські Новини, Грета Тунберг була удостоєна звання "Посол совісті".



Раніше молодь в Україні приєдналася до Глобального кліматичного страйку, організованого Гретою Тунберг.

Крім того, Грету Тунберг номінували на Нобелівську премію світу.