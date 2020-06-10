Онлайн-торгівля ліками є відповіддю на потреби населення, - "Нова пошта"

Компанія експресдоставки "Нова пошта" констатує, що онлайн-торгівля ліками є відповіддю на потреби населення.

Про це під час круглого столу в пресцентрі Українських Новин повідомила директор з продажу компанії Олеся Копчук.

"Зараз ми зробили своєрідний відповідь на потреби населення. Можливість дистанційно отримати будь-який препарат в будь-якій точці України – це в першу чергу потреба кожного з нас", - сказала вона.

Вона зазначила, що компанія не мала жодних специфічних проблем з доставкою ліків.

"Звичайно, ми готові реагувати на будь-які вимоги, які будуть до цієї послуги, у тому числі за умовами зберігання... Ми буквально в травні запустили доставку в термобоксах, які можуть підтримувати температурний режим від 3 до 8 градусів", - наголосив Копчук.

За її словами, у разі наявності попиту "Нова пошта" готова масштабувати цей проєкт.

Також Копчук повідомила, що "Нова пошта" за 2 місяці доставила понад 70 тис. замовлень.

Чверть доставок припало на села і маленькі населені пункти, ще 40% - на великі міста і обласні центри.

"Я займаюся саме тими пацієнтами, які маломобільні – це в більшості випадків доросла онкологія і паліатив. Зараз, під час карантину, багато хто зіткнувся з тим, з чим наші підопічні стикаються кожен день: мені потрібні ліки, я не можу за ними сходити, допоможіть. Якщо нікого немає поруч, це перетворюється на катастрофу", - наголосила співзасновниця благодійного фонду "Свої" Леся Литвинова.

За її словами, доставка ліків дасть новий інструмент для споживачів, у тому числі пацієнтам, які перебувають в лікарнях.

Литвинова повідомила, що "Свої" і раніше користувалися послугами "Нової пошти" для доставки ліків в термобоксах благодійного фонду.

"У нас дуже дорога реалізація. І якщо логістика стане дешевшою для кінцевого споживача, то це не тільки однозначно добре, це потрібно робити", - вважає начальник управління реформ медичної допомоги департаменту реформ та розвитку медичної допомоги Міністерства охорони здоров'я Костянтин Надутий.

За його словами, якщо логістичні оператори зможуть забезпечити нижчу ціну на ліки за умови забезпечення такої ж якості і безпеки, експерти з питань охорони здоров'я готові їх підтримати.

Голова підкомітету з питань фармації та фармдіяльності комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Сергій Кузьміних повідомив, що парламент дійсно планує врегулювати послугу доставки ліків.

"Зараз розробляється законопроєкт про лікарські засоби. Чинний закон був прийнятий в 1996 році, і він не те, що застарів, він є актуальним на сьогодні... Законопроєкт вже майже готовий і є окреме положення про доставку ліків", - прокоментував депутат.

Він зазначив, що в питанні доставки ліків існують проблеми транспортування та дотримання температурного режиму.

Депутат пов'язує розвиток онлайн-замовлень ліків з впровадженням електронного рецепта.

"В українському законодавстві, як і в законодавстві інших країн, відповідальність за якість лікарського засобу, який потрапляє до пацієнта, несе насамперед заклад охорони здоров'я. Це або лікарня, або аптека", - зазначила директор Департаменту оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками Олена Речкина.

Вона наголосила, що якість – це не тільки дотримання температурного режиму, але і контроль термінів реалізації, контроль за тим, чи не заборонена реалізація того чи іншого препарату.

Також аптеки проводять так званий фармацевтичний супровід, консультуючи хворих, проміжна дозування, можливі побічні реакції та інше.

"Коли ми говоримо про те, щоб доставляти ліки безпосередньо пацієнтам, то ми наполягаємо на тому, що б всі ці функції збереглися", - сказала Річкина.

За її словами, ПЗУ виступає за те, щоб до моменту налагодження системи електронних рецептів була дозволена доставка виключно безрецептурних препаратів.

Відомство вважає неможливою доставку наркотичних засобів і ліків, які вимагають особливих умов зберігання (наприклад, вакцин).

Крім того, ПЗУ виступає за розміщення на ресурсі, який супроводжує доставку ліків, інформації про умови послуги, передбачення можливості контролю з боку відомства і позначення в заканодавстві відповідальності аптек за якість ліків під час доставки.

Як повідомляли Українські Новини, у березні Кабінет Міністрів дозволив дистанційну торгівлю ліками на період карантину.