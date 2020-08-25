Нова Пошта запустила послугу "Сейф-сервіс" для безпечних онлайн-угод

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"Нова пошта" запустила послугу для здійснення безпечних онлайн-угод між продавцями і покупцями - "Сейф-сервіс". Він дає додаткові гарантії при здійсненні покупок, якщо оплата передбачає переказ з картки на картку. Новий сервіс допомагає захистити від шахраїв як відправника, так і отримувача", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, при використанні "Сейф-сервісу" угода здійснюється через мобільний застосунок або бізнес-кабінет сайту "Нової пошти", при цьому потрібна сума для оплати товару не йде відразу на рахунок продавця, а резервується.

"Тільки після цього продавець відправляє посилку. Як тільки покупець її оглянув і забрав, кошти перераховуються продавцю на картку. Якщо покупка не підійшла, вона їде назад до продавця, а гроші за товар повертаються покупцеві. Таким чином покупець має можливість оглянути посилку перед купівлею, уникає ризиків з передоплатою за товар на картку невідомим продавцям і отримує додатковий захист від шахраїв, а продавець може сміливо відправляти посилку і бути впевненим, що отримає гроші, а в разі її повернення йому не доведеться оплачувати доставку", - наголошується в повідомленні.

При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними.

"Посилка, оформлена із "Сейф-сервісом", може перебувати у відділенні 5 днів, потім її автоматично буде повернуто відправнику. Сервіс для продавців - безкоштовний, а покупець оплачує комісію за грошовий переказ в розмірі 10 гривень в тестовий період*, незалежно від вартості товару, і доставку. Надійність і якісну роботу сервісу для клієнтів надає фінансова компанія Пост Фінанс, яка є частиною групи компаній "Нова пошта", - йдеться в повідомленні.

Зараз сервіс доступний в онлайн-каналах "Нової пошти" - мобільному застосунку і бізнес-кабінеті на сайті.

Як повідомляли Українськi Новини, у 1-му півріччі "Нова пошта" збільшила кількість відправлень на 32% до 128 млн посилок і вантажів.

У 2019 "Нова пошта" збільшила кількість відправлень на 22% до 212 млн посилок.

"Нова пошта" - оператор на ринку експрес-доставки поштових відправлень по Україні, створений у 2001 році; поштові відділення розташовані в містах і селищах по всій країні, а великі вантажні відділення - у промислових зонах обласних центрів.

Всього у компанії понад 6 тис. відділень в Україні, також вона працює в Грузії та Молдові.

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