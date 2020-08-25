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25 серпня 2020, вівторок, 18:20 18
Судова влада 2020-08-25T19:15:02+03:00
Українські Новини
ВАКС поставив крапку щодо запобіжного заходу Голові ДСА Зеновію Холоднюку

ВАКС поставив крапку щодо запобіжного заходу Голові ДСА Зеновію Холоднюку

Николай Савенко
НАБУ, САП, Запобіжний захід, Зеновій Холоднюк, ВАКС, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду
Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА
Зеновій Холоднюк. Фото: ДСА

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі було відмовлено в обранні запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Рішення Апеляційної палати було оголошено у вівторок, 25 серпня, передають Українські Новини.

"Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін", - оголосив суддя.

Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні запобіжного заходу для голови ДСА Зеновія Холоднюка в вигляді застави, натомість обравши особисте зобов’язання.

17 серпня ВАКС визнав необгрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА і повернув його прокурорам.

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