ВАКС поставив крапку щодо запобіжного заходу Голові ДСА Зеновію Холоднюку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін рішення суду першої інстанції, яким Національному антикорупційному бюро і Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі було відмовлено в обранні запобіжного заходу голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Рішення Апеляційної палати було оголошено у вівторок, 25 серпня, передають Українські Новини.

"Апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін", - оголосив суддя.

Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, 3 серпня ВАКС відмовив НАБУ і САП в обранні запобіжного заходу для голови ДСА Зеновія Холоднюка в вигляді застави, натомість обравши особисте зобов’язання.

17 серпня ВАКС визнав необгрунтованим клопотання про відсторонення Зеновія Холоднюка з посади голови ДСА і повернув його прокурорам.

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