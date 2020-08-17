подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 августа 2020, понедельник, 16:00 537
Судебная власть 2020-08-17T16:11:23+03:00
Українські Новини
ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА

ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА

Николай Савенко
САП, Государственная судебная администрация, Отстранение от исполнения обязанностей, Зеновий Холоднюк, ВАКС, Возврат
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА

Высший антикоррупционный суд вернул прокурорам ходатайство об отстранении председателя Госудрственной судебной администрации Зеновия Холоднюка от должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСА,передают Українські Новини.

17 августа состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об отстранении Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации.

Суд рассмотрел ходатайство и вернул его прокурору, поскольку оно было необоснованным и нарушающим требования статьи 155 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Таким образом, Высший антикоррупционный суд признал ходатайство нарушающим требования уголовного процессуального закона.

Как сообщали Українські Новини, ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен.

Холоднюк отрицает общение с главой Окружного суда Киева Вовком о проведении конкурса на должности членов ВККС.

Больше новостей о: САП Государственная судебная администрация Отстранение от исполнения обязанностей Зеновий Холоднюк ВАКС Возврат

Свадьбы и религиозные обряды — основные причины распространения коронавируса на западе, — ОП
В общежитиях за пределами комнат разрешат ходить только в масках. В МОЗ рассказали о новых правилах
Новости
Кличко заставил застройщика согласиться на снос части скандального здания в центре Киева 16:55
Александр Цебрий. Фото:
Массовый приезд хасидов. Мэр Умани ждет Зеленского под ОП с раскладным стульчиком и спальным мешком 16:50
Забрать автомобиль со штрафплощадки в Киеве теперь можно за несколько минут. Начал работу новый сервис 16:49
После антирекорда количество госпитализированных с коронавирусом снизилось на треть 16:38
Доллар продолжает падать. Официальный курс валют на вторник 16:28
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Будут ли работающие пенсионеры выбирать между пенсией и зарплатой 05:30
Правила для начала нового учебного года: как и при каких условиях начнут обучение в Украине 07:05
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
Пенсионеры могут получить десять пенсий сразу: в ПФУ рассказали, что для этого нужно 05:45 Инфографика
Флаг Украины. Фото: Facebook/Владимир Балух
В небо над оккупированным Крымом запустили украинский флаг 18:18
Показатель зарплаты для расчета пенсий в Украине вырос: как и у кого изменятся выплаты 05:30 Инфографика
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Что запрещается 10:17
В Украине хотят повысить минималку: как это отразится на пенсиях 17:33
больше новостей
В Минздраве рассказали, как будут работать детские сады осенью
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok