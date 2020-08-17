ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Холоднюка от должности председателя ГСА

Высший антикоррупционный суд вернул прокурорам ходатайство об отстранении председателя Госудрственной судебной администрации Зеновия Холоднюка от должности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСА,передают Українські Новини.

17 августа состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об отстранении Холоднюка от должности председателя Государственной судебной администрации.

Суд рассмотрел ходатайство и вернул его прокурору, поскольку оно было необоснованным и нарушающим требования статьи 155 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Таким образом, Высший антикоррупционный суд признал ходатайство нарушающим требования уголовного процессуального закона.

Как сообщали Українські Новини, ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании главе ГСА Холоднюку залога 1 млн гривен.

Холоднюк отрицает общение с главой Окружного суда Киева Вовком о проведении конкурса на должности членов ВККС.

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