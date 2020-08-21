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21 серпня 2020, пʼятниця, 16:30 6
Спорт 2020-08-21T16:45:02+03:00
Українські Новини
В Україні стартує футбольний чемпіонат. Де дивитися матчі 1-го туру Прем'єр-ліги

В Україні стартує футбольний чемпіонат. Де дивитися матчі 1-го туру Прем'єр-ліги

Сергій Паламаренко
Спорт, Футбол, Прем'єр-ліга, трансляції, Чемпіонат України з футболу
Чемпионат Украины по футболу, Премьер-лига. Фото: upl.ua
Чемпионат Украины по футболу, Премьер-лига. Фото: upl.ua

21 серпня в Україні стартує ювілейний, 30-й чемпіонат країни з футболу в Прем'єр-лізі. На жаль для уболівальників, у зв'язку із загостренням епідеміологічної ситуації, перші кілька турів пройдуть без присутності глядачів на трибунах.

З цього сезону першість повертається до звичної схеми ігор в два кола. У ній візьмуть участь 14 клубів.

Отже, в 1-му колі на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського донецький "Олімпік", в якості номінального господаря, приймає київське "Динамо". Зустріч, яка розпочнеться о 17.00, в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 2".

В цей же день пройде гра "Шахтар" (Донецьк) - "Колос" (Ковалівка). Її о 19.00 покаже телеканал "Футбол 1".

У суботу, 22 серпня, "Львів" приймає "Минай" (14.00, "Футбол 2"), чернігівська "Десна" - луганську "Зорю" (17.00, "Футбол 2"), "Олександрія" - "Маріуполь" (19.30, "Футбол 2").

Заключні поєдинки 1-го туру відбудуться у неділю, 23 серпня. Команда "Інгулець" (Петрово) зустрінеться із "Дніпром-1" (14.00, "Футбол 1"), а полтавська "Ворскла" - із львівським "Рухом" (17.00, "Футбол 1").

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