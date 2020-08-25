НБУ змінює тарифи на касове обслуговування банків з вересня

Національний банк вирішив змінити з 1 вересня поточного року тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторських компаній.

Про це сказано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Національний банк оновив діючі тарифи на касове обслуговування банків і інкасаторських компаній для банків, які не користуються статусом уповноваженого. Це сприятиме подальшому розвитку делегованої моделі організації готівкового обігу, активізації міжбанківського ринку готівкової національної валюти", — сказано в ньому.

Відповідно до прийнятого правлінням Національного банку рішенням передбачено внесення таких змін:

скасовано розмежування плати за номіналами банкнот і розмінних монет, встановлено єдиний розмір тарифу за видачу готівки — 0,4% від суми виданої готівки;

підвищений тариф за видачу банкнот у національній валюті України банкам для підкріплення їх каси в межах зданих ними сум невідсортованих банкнот з 0,3% до 0,5% від суми виданих банкнот;

встановлений тариф за здачу надлишків готівки, придатних до обігу банкнот (монет) у розмірі 0,25% від суми зданої готівки.

У НБУ вважають, що зміна тарифів стимулюватиме банки самостійно перерозподіляти готівку у власній мережі, між банками та уповноваженими банками, уникати зустрічних перевезень готівки та це буде сприяти розширенню безготівкових форм розрахунків.

Водночас Національний банк залишив без змін пільгові тарифи на касове обслуговування банків готівкою, послуги яких пов'язані з виплатою пенсій, соціальної допомоги та субсидій через підприємства зв'язку України і виплатами готівки бюджетним установам і організаціям.

Зношені й пошкоджені грошові знаки України і надалі будуть прийматися і обмінюватися Національним банком безкоштовно на нові грошові знаки без обмежень щодо сум та строків такої заміни.

Як повідомляли Українські Новини, з 2016 року в Україні розпочалася реалізація Концепції організації готівкового обігу, яка передбачає перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу, яка існувала в Україні, на делеговану модель.

Суть делегованої моделі організації готівкового обігу полягає в тому, що Національний банк передає запаси готівки Національного банку на зберігання уповноваженим банкам для забезпечення готівкою регіонів, на які припадає більша частина операцій з отримання готівки від Національного банку.

У травні Національний банк оштрафував 2 банки й фінансову компанію за порушення законодавства фінансового моніторингу.

У липні поточного року прибуток банків становив 4,6 млрд гривень.

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