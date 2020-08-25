Гороскоп від Глоби на сьогодні: у Близнюків вдалий день для зміни роботи, а на Тельців чекає фінансовий успіх

Овен

Зірки радять Овнам присвятити цей день наведенню ладу. Можливо, представникам цього знака зодіаку захочеться переставити меблі або поміняти шпалери. Не рекомендується займатися грошовими справами.

Тельці

У вівторок Тельців чекає поліпшення фінансових справ. Не виключено, що доведеться з головою зануритися в справи, які вимагають негайного вирішення.

Близнюки

Сприятливий день для зміни роботи і професії, вирішення творчих завдань. Це хороший період для обговорення планів на майбутнє і початку втілення їх в життя.

Рак

Зірки пропонують Ракам саме у вівторок починати нову справу або серйозні ділові переговори. Вони повинні бути досить успішними і принести високі результати. Партнерські відносини з представниками протилежної статі обіцяють бути плідними.

Лев

Зірки рекомендують Левам не розпорошувати на завдання і справи, які не принесуть користі. В цей день слід сконцентруватися лише на ті обов'язки, які потребують невідкладного рішення.

Діва

Дівам зірки рекомендують присвятити максимум часу улюбленому заняттю. Цілком ймовірно, що вівторок стане ідеальним днем, який дозволить отримати не лише задоволення від хобі, а й втілити в життя те, про що давно мріяли.

Терези

У вівторок Терезам слід бути максимально обережними. Представники цього знака можуть встати не з тієї ноги. Зорі віщують не дуже вдалий день, що може негативно вплинути на настрій і самопочуття Терезів.

Скорпіон

Рекомендується присвятити цей день духовному вдосконаленню. Природне прагнення Скорпіонів до вищих ідеалів цілком може реалізуватися і принести очищення і внутрішню свободу.

Стрілець

Стрільців підстерігають клопоти. Ймовірно, представники цього знака будуть змушені скасувати довгоочікувану поїздку і замість приємного відпочинку звалити на себе додаткові обов'язки.

Козеріг

У вівторок Козерогів чекає підвищена працездатність. Вони перероблять безліч справ, особливо таких, які вимагають концентрації уваги. День може бути сповнений різного роду несподіванок, як приємних, так і не дуже.

Водолій

День несприятливий. Відкладіть справи і проблеми, з якими зараз не можете впоратися, до кращих часів. Постарайтеся переключитися зі своїх проблем на допомогу друзям, близьким, дітям.

Риби

У Риб цей день пройде швидко і безболісно. Якщо у представників цього знака є заплановані зустрічі і події, перед якими вони дуже хвилюються, то не варто турбуватися — все пройде легко.

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