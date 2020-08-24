ОПЗЖ обіцяє повернути Україні справжню незалежність

Опозиційна платформа - За життя у своєму привітанні з Днем Незалежності обіцяє повернути Україні справжню незалежність.

Про це повідомляє пресслужба Оппоблоку на офіційному сайті.

"Здобуття незалежності та становлення держави стало найважливішою віхою в історії українського народу. Ми отримали можливість жити за власними правилами, будувати свою державу і визначати вектор її розвитку. Незалежність дала нам права і свободи, про які століттями мріяв український народ", - сказано в ньому.

На думку партії ОПЗЖ, неоціненний внесок кожного покоління в побудову незалежної української держави.

"Сьогодні ми бачимо, як Україна втрачає свою незалежність. Все сильніше стає зовнішнє управління, все менше прав і свобод у громадян. Сьомий рік триває збройний конфлікт на Донбасі. Україна втрачає території і людей. Авантюристи від політики розколюють суспільство за мовною, релігійною і національною ознаками. Над країною нависла реальна загроза втрати суверенітету, знищення демократії і встановлення диктатури", - повідомляється в заяві партії.

"​​Опозиційна платформа - За життя відновить справжню незалежність України. Ми зробимо все, щоб повернути мир в нашу країну. Ми прекрасно розуміємо, що справжня незалежність неможлива без сильної і розвиненої економіки. А для цього необхідно скинути ярмо зовнішніх боргів, зберегти національні багатства і підтримати вітчизняних проізводітелей. Відновлення незалежності - це повернення до цінностей, закріпленим в Декларації про державний суверенітет України. Забезпечення громадянських, політичних, соціальних і культурних прав всіх українських громадян. Повернення до позаблокової політики - а це нейтральний статус і розвиток взаємовигідних економічних відносин з іншими государствамі.Ми виступаємо за повну зміну внутрішньої і зовнішньої політики. Ми реалізуємо Мирний і Антикризовий план і повернемо Україні надію і віру в майбутнє. Для Опозиційною платформи - За життя незалежність - це, перш за все, відповідальність. Відповідальність за країну і людей, за мир і благополуччя, за можливість нормально жити і пишатися Україною. Разом ми цього обов'язково доб'ємося! Український народ буде жити в успішному, незалежному і мирному державі!" - повідомляє політсила.

Нагадаємо, раніше Опозиційна платформа - За життя зажадала скасувати заборону на роботу телеканалу КРТ.

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