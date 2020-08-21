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  • Експерти розповіли, чому з'являється гіпертонія та як попередити її появу
21 серпня 2020, пʼятниця, 22:05 4
Lifestyle 2020-08-21T23:28:02+03:00
Українські Новини
Експерти розповіли, чому з'являється гіпертонія та як попередити її появу

Експерти розповіли, чому з'являється гіпертонія та як попередити її появу

Елена Новикова
телепрограмма, Інтер, Інсульт, Цукровий діабет
Програма
Програма "Добре здоров'я на Інтері". Фото: пресслужба

У вівторок, 25 серпня, о 13:20 вийде новий випуск ток-шоу "Добре здоров'я на Інтері", присвячений гіпертонії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні від цієї хвороби страждають кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка у світі. У студії програми на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко та експерти ток-шоу розкажуть, як лікуватися і, головне, як попередити гіпертонію, а також про те, дотримання яких правил допоможе людині "забути" про тиск, в той час, як раніше розповідали, як розпізнати інсульт і правильно надати першу допомогу.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу "Інтер".

Гіпертонія - це захворювання, при якому характерне підвищення тиску в артеріях. Воно змушує серце працювати з більшим навантаженням. Гіпертонія підступна тим, що протікає безсимптомно, але згодом призводить до серйозних ускладнень: гіпертонічного кризу, інсульту, інфаркту, ішемічної хвороби серця і багатьох інших.

"У здорової людини з нормальними судинами артеріальний тиск у спокої не повинно перевищувати 120/80 міліметрів ртутного стовпа. Загрозу для життя несе значне підвищення тиску (як правило, більш як 180/120). До розвитку гіпертонії можуть привести стреси, куріння, ожиріння, надлишок солі в їжі. Також серед факторів ризику - порушення функцій ендокринної системи, захворювання нирок, цукровий діабет, гіподинамія", - розповідає кардіолог Інна Ковалева.

На всі ці симптоми багато з нас просто не звертають уваги. Особливо люди, для яких ненормований графік роботи і стреси - щоденне явище. Вони списують все на перевтому.

"70% хвороб пов'язані з неправильним харчуванням, в тому числі і гіпертонія. Гіпертонію можна попередити, змінивши свої харчові звички. Ще в 90-і роки було відмічено, що люди, які вживають більше овочів і фруктів, рідше хворіють на гіпертонію. Для зниження тиску була спеціально розроблена DASH-дієта. Її головні особливості: збільшення частки овочів і фруктів, круп і цілісних злаків, вживання птиці і риби; зниження споживання солі до 2/3 ч. л. на день; виключення з раціону копченостей, солінь, жирної їжі, здобної випічки. Така дієта вирішує безліч проблем: знижує рівень холестерину, допомагає запобігти розвитку інсульту і серцевої недостатності, нормалізує вагу. Також вона визнана однією з кращих дієт для профілактики цукрового діабету", - вважає гастроентеролог Тетяна Куліш.

Як часто потрібно міряти тиск? Який тонометр краще - механічний або електронний? Яких обмежень повинні дотримуватися люди з гіпертонією? Як правильно харчуватися при підвищеному і при зниженому тиску? Розібратися в цих та інших питаннях допоможуть експерти "Доброго здоров'я на Інтері": терапевт-кардіолог Інна Ковальова, судинний хірург Олександр Борковець, гастроентеролог Тетяна Куліш.

Программа Програма "Гарне здоров'я на Інтері" про гіпертонію. Фото: пресслужба

Программа Програма "Гарне здоров'я на Інтері", присвячена гіпертонії. Фото: пресслужба

Программа

Програма "Гарне здоров'я на Інтері" про гіпертонію. Фото: пресслужба

Як повідомляли Українські Новини, раніше шеф-кухар розповів про секрети смачного шашлику.

Тим часом Ольга Сумська розповіла про фірмовий рецепт окрошки.

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