Експерти розповіли, чому з'являється гіпертонія та як попередити її появу

У вівторок, 25 серпня, о 13:20 вийде новий випуск ток-шоу "Добре здоров'я на Інтері", присвячений гіпертонії. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні від цієї хвороби страждають кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка у світі. У студії програми на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко та експерти ток-шоу розкажуть, як лікуватися і, головне, як попередити гіпертонію, а також про те, дотримання яких правил допоможе людині "забути" про тиск, в той час, як раніше розповідали, як розпізнати інсульт і правильно надати першу допомогу.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу "Інтер".

Гіпертонія - це захворювання, при якому характерне підвищення тиску в артеріях. Воно змушує серце працювати з більшим навантаженням. Гіпертонія підступна тим, що протікає безсимптомно, але згодом призводить до серйозних ускладнень: гіпертонічного кризу, інсульту, інфаркту, ішемічної хвороби серця і багатьох інших.

"У здорової людини з нормальними судинами артеріальний тиск у спокої не повинно перевищувати 120/80 міліметрів ртутного стовпа. Загрозу для життя несе значне підвищення тиску (як правило, більш як 180/120). До розвитку гіпертонії можуть привести стреси, куріння, ожиріння, надлишок солі в їжі. Також серед факторів ризику - порушення функцій ендокринної системи, захворювання нирок, цукровий діабет, гіподинамія", - розповідає кардіолог Інна Ковалева.

На всі ці симптоми багато з нас просто не звертають уваги. Особливо люди, для яких ненормований графік роботи і стреси - щоденне явище. Вони списують все на перевтому.

"70% хвороб пов'язані з неправильним харчуванням, в тому числі і гіпертонія. Гіпертонію можна попередити, змінивши свої харчові звички. Ще в 90-і роки було відмічено, що люди, які вживають більше овочів і фруктів, рідше хворіють на гіпертонію. Для зниження тиску була спеціально розроблена DASH-дієта. Її головні особливості: збільшення частки овочів і фруктів, круп і цілісних злаків, вживання птиці і риби; зниження споживання солі до 2/3 ч. л. на день; виключення з раціону копченостей, солінь, жирної їжі, здобної випічки. Така дієта вирішує безліч проблем: знижує рівень холестерину, допомагає запобігти розвитку інсульту і серцевої недостатності, нормалізує вагу. Також вона визнана однією з кращих дієт для профілактики цукрового діабету", - вважає гастроентеролог Тетяна Куліш.

Як часто потрібно міряти тиск? Який тонометр краще - механічний або електронний? Яких обмежень повинні дотримуватися люди з гіпертонією? Як правильно харчуватися при підвищеному і при зниженому тиску? Розібратися в цих та інших питаннях допоможуть експерти "Доброго здоров'я на Інтері": терапевт-кардіолог Інна Ковальова, судинний хірург Олександр Борковець, гастроентеролог Тетяна Куліш.

Програма "Гарне здоров'я на Інтері" про гіпертонію. Фото: пресслужба

Програма "Гарне здоров'я на Інтері", присвячена гіпертонії. Фото: пресслужба

Програма "Гарне здоров'я на Інтері" про гіпертонію. Фото: пресслужба

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