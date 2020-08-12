Експерти розповіли, як розпізнати інсульт і правильно надати першу допомогу

У четвер, 13 серпня, о 13:20 глядачі побачать новий випуск ток-шоу "Гарне здоров'я на Інтері", присвячений інсульту. Це захворювання - одна з головних причин смертності в нашій країні. Щорічно інсульт діагностують у 140 тисяч українців, 50 тисяч з яких - не виживають. У студії програми ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу розкажуть про те, хто потрапляє в групу ризику, за якими ознаками можна визначити інсульт . Про це йдеться в повідомленні телеканалу "Інтер" .

Майже два роки в комі після інсульту провела улюблениця мільйонів - популярна солістка групи "Фрістайл" Ніна Кірсо. Нещодавно співачки не стало. Її близькі вважають, що причиною інсульту був напружений графік зірки і постійний стрес. Під час програми сестра Ніни - Алла Кірсо - вийшла на зв'язок по відео, щоб розповісти історію хвороби співачки. З чим пов'язані серйозні ускладнення після інсульту? Які шанси повернутися до звичайного життя після двох років, проведених в комі?

Існують десятки причин, які можуть викликати інсульт: високий тиск, стрес, шкідливі звички, малорухливий спосіб життя, ожиріння, діабет, неправильне харчування. А ще - гормональні порушення і вплив на організм хронічних захворювань. Народна артистка України Світлана Білоножко вважала себе абсолютно здоровою людиною, поки не зрозуміла, що через підвищений тиск знаходиться в зоні ризику. І прийшла в студію "Доброго здоров'я на Інтері", щоб з'ясувати, як уберегтися від інсульту. Симптоми, про які розповідає Світлана, - звичайна історія для багатьох з нас. Який тиск має бути у здорової людини? Які показники говорять про передінсультний стан?

Також в студію ток-шоу прийде відомий боксер В'ячеслав Узелков. У 33 роки спортсмен, раніше ніколи не скаржився на здоров'я, пережив інсульт. А лікував струс мозку і ще півтора року після нападу виходив на ринг. Як з'ясувалося, що діагноз помилковий? Чи можна говорити, що від серйозних ускладнень спортсмена врятувала хороша фізична форма? Як боксеру вдалося відправити хворобу в нокаут?

Ще одна героїня програми - Надія Кучерак - почала боротися з інсультом в 10 років! Після інсульту у неї погано працює права рука. Але дівчинка навчилася писати і малювати лівою. Чому в наш час інсульт перестав бути хворобою літніх людей з високим тиском? Що допомогло дитині витримати терапію, операцію і тривалу реабілітацію? За допомогою яких простих вправ можна повернути до життя свій мозок? І як перемогти в боротьбі з інсультом?

На думку фахівців, вчасно побачити симптоми, не зволікаючи звернутися до лікарів і правильно надати першу домедичну допомогу - ось правила, які можуть зберегти життя і здоров'я.

"Хворого можна врятувати від інвалідності в перші 4-6 годин від початку нападу, за цей час у лікарів найбільше шансів допомогти людині побороти інсульт, - розповідає інструктор Олег Картавий, сертифікований Українським науково-практичним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України. - Якщо ви помітили у людини нечітку мову, асиметрію половини тіла, раптову слабкість або оніміння кінцівок з одного боку тіла, потрібно негайно викликати швидку допомогу, повідомивши про ознаки інсульту. Не залишайте постраждалого до приїзду лікарів. Посадіть або покладіть його зручніше, забезпечте доступ свіжого повітря і стежте, щоб він не задихнувся ".

Програма "Гарне здоров'я на Інтері" присвячена інсультам. Фото: пресслужба

"Гарне здоров'я на Інтері". Фото: пресслужба

У програмі "Гарне здоров'я на Інтері" розповіли про інсульт. Фото: пресслужба

Які міфи існують про інсульт? За яких обставин необхідно хірургічне втручання? Як відбувається лікування ішемічного та геморагічного інсультів? І що найголовніше в профілактиці інсульту? Розібратися у всіх питаннях допоможуть експерти "Доброго здоров'я на Інтері": невропатолог Тетяна Майкова, терапевт Наталя Носко, дієтолог Борис Скачко.

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