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21 серпня 2020, пʼятниця, 16:35 7
Бізнес 2020-08-21T18:30:03+03:00
Українські Новини
У Roshen заперечують, що мають відношення до виробництва патоки

У Roshen заперечують, що мають відношення до виробництва патоки

Кира Молчанова
АМКУ, Roshen, київський торт
Магазин Roshen. Фото: roshen.com
Магазин Roshen. Фото: roshen.com

Один із найбільших виробників кондитерських виробів в Україні корпорація Roshen заявляє, що не має відношення до виробництва патоки, тому заперечує звинувачення Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про це йдеться в повідомленні пресслужби корпорації, передають Українські Новини.

"Кондитерська корпорація Roshen не має ніякого відношення до виробництва патоки і, відповідно, заперечує порушення в зловживанні монопольним становищем на зазначеному ринку", - сказано в ньому.

На цю мить Roshen не отримав від АМКУ жодного офіційного повідомлення про порушення справи за ознаками зловживання монопольним положенням.

Після того, як корпорація отримає від АМКУ офіційну документацію, компанія має намір максимально сприяти посадовим особам АМКУ і надавати необхідні дані. Корпорація не розуміє, яке відношення виробник кондитерських виробів може мати до потенційних порушень на сировинному ринку, тому твердження, зазначені в повідомленні АМКУ, Roshen вважає безґрунтовними і такими, які не відповідають дійсності.

Як повідомляли Українськi Новини, Антимонопольний комітет відкрив справу проти корпорації Roshen за ознаками монопольного становища на ринку виробництва патоки кукурудзяної.

Кондитерська корпорація Roshen просить Господарський суд міста Києва заборонити ТОВ "Хладопром" (Харків) використовувати позначення "Київський торт" при оформленні своєї продукції.

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