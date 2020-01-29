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29 січня 2020, середа, 17:07 15
Бізнес 2020-01-29T19:15:03+02:00
Українські Новини
Roshen знову судиться через "Київський торт"

Roshen знову судиться через "Київський торт"

Елена Литвин
Roshen, київський торт, Судовий спір, права інтелектуальной власності
Морозиво. Фото: facebook.com/khreschatyk/
Морозиво. Фото: facebook.com/khreschatyk/

Кондитерська корпорація Roshen просить Господарський суд міста Києва заборонити ТОВ "Хладопром" (Харків) використовувати позначення "Київський торт" при оформленні своєї продукції.

Про це йдеться у відповідній постанові суду, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами справи, корпорація Roshen і входить в неї Київська кондитерська фабрика звернулися до суду з проханням визнати дії "Хладопрома" за використання на території України позначення "Київський торт" як окремо, так і разом з зображенням листя каштана, плодів каштану для товарів, що порушують права інтелектуальної власності.

Roshen підкреслив, що знак "Київський торт" визнано добре відомим в Україні за рішенням Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 28 квітня 2017 року.

У зв'язку з цим корпорація також просить заборонити "Хладопрому" використовувати це позначення для своєї продукції, застосовувати його в рекламі, а також вилучити з обігу і знищити всі упаковки та етикетки з таким позначенням.

У відповідь "Хладопром" вже подав зустрічний позов у Північний апеляційний господарський суд до корпорації.

При цьому на сторінці належить компанії торгової марки "Хрещатик Пломбір" в соціальній мережі Facebook опубліковано пост від 13 травня 2019 року з рекламою нового товару - морозива "Київський Торт".

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, засновниками "Хладопрома" є Надія Андрющенко, Вікторія Баришевська і Олександра Баришевська.

Підприємство "Хладопром" засновано в 1932 році, спеціалізується на виробництві морозива і заморожених продуктів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Верховний Суд визнав законним штраф для "Київхліб" за торт схожий на Roshen.

Тим часом Порошенко переписав частину Roshen на свого сина.

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