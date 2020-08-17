Лікарі вимагають відновити гуманітарні поставки противірусного препарату, заблоковані АМКУ, — документ

Однією з причин санкцій АМКУ назвав гуманітарну діяльність фармкомпанії – безкоштовні поставки свого препарату з початку пандемії Сovid-19 для профілактичного захисту медиків лікарень різних регіонів України від ГРВІ. Про це повідомляє lenta.ua з посиланням на ГРИП.UA.

На думку антимонопольників, така благодійність порушувала конкурентне законодавство. Фармакологічна компанія була змушена згорнути свою благодійну програму, що викликало обурення медиків.

Кілька днів тому лікарі Чернівецької області – регіону, який став першим осередком епідемії коронавирусної інфекції і довго входив до першої трійки за кількістю хворих – звернулися до колег з Відкритим листом, опублікованим чернівецькою незалежною новинною агенцією БукІнфо. Медики відзначають, що в перші дні після виявлення коронавирусної інфекції в Буковині вони скористалися можливістю замовлення гуманітарної допомоги – безкоштовних партій противірусного препарату "Протефлазід".

Медики підкреслюють, що "… втратили можливість безкоштовно отримати такі необхідні противірусні препарати, які здатні захистити їх від респіраторних вірусних інфекцій … Вважаємо, що при будь-яких обставинах держава повинна сприяти благодійній діяльності та підтримувати суб’єктів господарювання, що займають активну громадянську позицію і беруть посильну участь в боротьбі з пандемією і допомагають лікарям".

Цю позицію підтримали й київська клініки. У Заяві, підписаній медиками (і з проставленими офіційними печатками) різних медустанов столиці, зокрема, підкреслюється важливість гуманітарних поставок препарату, що "вивчений і випробуваний практикою клінічного застосування протягом багатьох років":

"Така допомога стала додатковим щитом для нас – лікарів, які щодня в силу професійних обов’язків мають справу з вірусами. Медики і далі розраховували на благодійну допомогу від ТОВ НВК "Екофарм" у вигляді противірусних засобів.

Однак, як виявилося, Антимонопольний Комітет України вирішив зупинити цю акцію, наклавши штраф на ТОВ НВК "Екофарм"".

Подібні рішення АМКУ шкодять консолідації зусиль суспільства в боротьбі з пандемією і тому є неприпустимими, – впевнені медпрацівники, які підписали Відкритий Лист київських лікарів. Серед них медики, зокрема, Київської міської клінічної лікарні №4; Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району; клініки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Академії медичних наук України.