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21 серпня 2020, пʼятниця, 11:11 6
Суспільство 2020-08-21T12:30:01+03:00
Українські Новини
Кількість заражених коронавірусом у Київській області зросла на 78 осіб

Кількість заражених коронавірусом у Київській області зросла на 78 осіб

Валерия Драгомирова
Київська область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 20 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 78 осіб до 4 805, тоді як у Києві та області готують 6 нових лікарень для хворих на коронавірус.

Про це скаано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 21 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4 805 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 415 дітей та у 673 медичних працівників. За добу підтверджено 78 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у 6-ти дітей у віці від 1 року до 14 років і у 72 дорослих", - сказано в ньому.

З них 10 хворих госпіталізовані й перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 68 людей перебувають на самоізоляції (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані й перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 812 хворих, у самоізоляції (під наглядом) - 3 993 людини.

Одужали всього 3 273 людини, з них 284 дитини.

За звітну добу виписано 11 людей, у тому числі 2 дитини.

Всього за період епідемії в Київській області померли 83 хворих із підтвердженим COVID-19.

За добу повідомлень про летальні випадки у хворих із підтвердженим COVID-19 не надходило.

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні кількість заражених коронавірусом перевищило 100 тис. осіб

Тим часом Україна на карантині 163-ий день

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