Кількість заражених коронавірусом у Київській області зросла на 78 осіб

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 20 серпня порівняно з попередньою добою збільшилася на 78 осіб до 4 805, тоді як у Києві та області готують 6 нових лікарень для хворих на коронавірус. Про це скаано в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини. "За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 21 серпня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 4 805 випадків захворювання на коронавірус. У тому числі у 415 дітей та у 673 медичних працівників. За добу підтверджено 78 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них у 6-ти дітей у віці від 1 року до 14 років і у 72 дорослих", - сказано в ньому. З них 10 хворих госпіталізовані й перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 68 людей перебувають на самоізоляції (під наглядом). За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовані й перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 812 хворих, у самоізоляції (під наглядом) - 3 993 людини. Одужали всього 3 273 людини, з них 284 дитини. За звітну добу виписано 11 людей, у тому числі 2 дитини. Всього за період епідемії в Київській області померли 83 хворих із підтвердженим COVID-19. За добу повідомлень про летальні випадки у хворих із підтвердженим COVID-19 не надходило. Як повідомляли Українськi Новини, в Україні кількість заражених коронавірусом перевищило 100 тис. осіб . Тим часом Україна на карантині 163-ий день.