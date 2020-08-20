Президент Володимир Зеленський проти закриття малокомплектних шкіл у рамках реформи освіти.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Офісу Президента за результатами візиту Зеленського в школу села Садового Херсонської області, передають Українські Новини.

"Там (в школі) все люди дуже бояться, що і реформа освіти, яка була введена раніше, передбачає знищення таких шкіл. А там 128 дітей навчається. Я їм сказав, що такого ніколи не буде — ми не допустимо", — сказав він .

Президент зазначив, що планує провести зустріч з виконуючим обов'язки міністра освіти Сергієм Шкарлета для обговорення цього питання.

"Спочатку освітній момент, а потім я хотів би поставити завдання уряду, щоб вони підготували принциповий державний підхід до маленьких містечках і селах. Це повинна бути реформа села", — сказав він.

З проханням не закривати невеликі школи до глави держави звернулася і директор місцевої середньої освітньої школи і педагогічний колектив закладу.

"Якщо не буде школи, то не буде і села", — сказали вони.

Зеленський пообіцяв колективу установи, що доручить Шкарлету опрацювати питання невеликих шкіл і їх функціонування.

Водночас він поцікавився, що робити в ситуації, коли кількість учнів не більша або дорівнює кількості вчителів.

Педагоги погодилися з тим, що в таких ситуаціях необхідно знаходити рішення, але зазначили, що підхід повинен бути індивідуальним в кожному випадку і перш за все має враховувати інтереси дітей, адже є населені пункти, з яких складно добиратися до навчальних закладів у сусідніх селах.

Президент разом з головою обласної державної адміністрації також оглянули класи і перевірили їх готовність до нового навчального року.

Зеленський висловив переконання, що перший урок у вересні повинен бути присвячений протидії поширенню коронавірусу і заходам захисту і безпеки.

"Ми сьогодні розмовляли з прем'єр-міністром і хочемо запропонувати, щоб в цьому році перший урок був присвячений заходам проти COVID-19. Щоб діти розуміли, як берегти себе", — зазначив Президент.

Директор школи запевнила, що заклад дотримуватиметься всіх карантинних обмежень та протиепідемічних заходів.

З її слів, школа вже забезпечена антисептиками, рушниками, днями повинна бути закрита потреба в захисних масках.

Як повідомляли Українськi Новини, раніше Зеленський закликав Кабінет Міністрів розробити концепцію розвитку сіл і малих міст.

Крім того, Зеленський пропонує Верховній Раді відмовитися від рішень України про створення та діяльність Антитерористичного центру держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Кількість тих, хто схвалює дії і заяви Президента Володимира Зеленського в червні-липні збільшилася на 2 п.п. з 38 до 40%, тих, що не схвалюють — скоротилася на 1 п.п. з 45 до 44%, негативний рейтинг довіри скоротився на 3 п.п. з 7 до 4 п.п .

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