У Києві бігає великий лось

У Києві 4 серпня на вулицях помітили лося. Тварина ходила по вулиці Саперно-Слобідській. Відео з "червонокнижним" мешканцем з'явилося в Telegram-каналі "Київ Оперативний". На відеозаписі видно, що тварина налякане і кидається від страху під колеса автомобілів.

"Увага, нецензурна лайка! Водії! Тільки що на Саперно-Слобідській був помічений лось - бігає по дорозі. Будьте уважні", - сказано в повідомленні.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

Чоловік на відео висловив припущення, що тварина загубилася і дивується, звідки лось міг з'явитися в межах міста.

Як повідомляли Українські Новини, взимку в Києві знову помітили лося. Дика тварина з'явилася в Голосіївському районі столиці в четвер, 9 січня.

А ще раніше лось влаштував ДТП під Києвом.

Також лось загубився по дорозі на водопій і вийшов до людей під Києвом.

Також Верховний суд України, після задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди, офіційно відмовив у задоволенні касаційної скарги мисливців з приводу заборони полювання на лося залишив тварин в Червоній книзі України.