Червона книга не втратить лося: Верховний суд залишив тварина під охороною

Верховний суд України, після задовольнив апеляційну скаргу Мінприроди, офіційно відмовив у задоволенні касаційної скарги мисливців з приводу заборони полювання на лося і залишив тварина в Червоній книзі України.

Про це повідомило українське представництво міжнародної зоозахисної організації "Відкриті клітини" на своїй сторінці Facebook.

"Щойно закінчилося засідання у Верховному суді. Колегія суддів відмовила у задоволенні касаційної скарги мисливців. Це означає, що лось залишається у Червоній книзі України ", - повідомляють активісти.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2017 році міністр екології Остап Семерак підписав наказ про внесення лося в Червону книгу України, після чого мисливська фірма "Метос" просила суд визнати протиправними дії Міністерства екології.

Окружний адміністративний суд виключив лося з Червоної книги України і дозволив полювання на тварину, тим самим задовольнивши позов компанії, підконтрольній співвласнику магазинів "АТБ" Євгену Єрмакову.

Нагадаємо, 25 липня 2017 вступило в силу збільшення відшкодування збитків за браконьєрство в 4 рази.