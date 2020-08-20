Небезпека сонячних опіків: лікарі розповіли, як правильно засмагати

Тоді як перед довгими вихідними на більшості пляжів Києва заборонили купатися , в п'ятницю, 21 серпня, о 13:20 на "Інтері" вийде випуск ток-шоу "Добре здоров'я на Інтері", присвячений небезпеці засмаги та сонячним опікам. Влітку багато хто приймає сонячні ванни і нерідко передає куті меду із засмагою. Чим це небезпечно для організму? Як уникнути неприємних наслідків? Що робити, якщо ви все-таки отримали сонячний опік? У студії програми на ці та багато інших питань дадуть відповідь ведучий Олександр Лук'яненко і експерти ток-шоу .

Про це повідомляє пресслужба телаканалу "Інтер".

Сонячний опік — звучить не так страшно, як, наприклад, опік від окропу. Але насправді негативний вплив його на організм нічим не менший, а часом навіть більший. Сонячний опік супроводжується не тільки почервонінням шкіри, поганим самопочуттям і високою температурою. Під впливом ультрафіолету шкіра зневоднюється, передчасно старіє. Крім того, в організмі утворюються вільні радикали, які здатні викликати онкологічні захворювання. Як мінімізувати негативний вплив сонячних променів? Як уникати опіків і засмагати з максимальною користю?

"По суті, засмага — це крик шкіри про допомогу, реакція шкіри на ультрафіолетовий опік, - пояснює онколог Микола Анікусько. — Культорологічно ми сприймаємо засмагу як фактор здоров'я і благополуччя, але це завжди гра з вогнем. Довгострокові наслідки можуть бути дуже серйозними. Важливо, щоб це не було життя в борг: зараз ми отримуємо красиву шкіру, а пізніше розплачуємося за це. Потрібно знати, як співпрацювати з сонцем, а також розуміти, що недотримання правил може привести до грізного захворювання — меланоми".

Сьогодні все більше людей звертають увагу на проблеми зі здоров'ям, які виникають на фоні перенесених сонячних опіків. До студії "Доброго здоров'я на Інтері" прийде співачка Натаніка — рудоволоса, з білою шкірою та веснянками. Вона хоче з'ясувати, чи можна з її типом шкіри взагалі засмагати і як це правильно робити? Які існують фототипи шкіри? Як довго можна перебувати кожному з них на сонце без захисту? Як засмагати тим, хто не довіряє сонячним променям? Ще одна героїня ток-шоу — журналістка "Корисної програми" Яна Курченко - переконалася на власному досвіді, яким небезпечним може бути сонце. У дитинстві вона заснула, гойдаючись на матраці на морських хвилях, і сильно обгоріла на сонці. Потім шкіра на спині, ногах, руках і обличчі довго була фіолетово-червоного кольору і облазила не один день. До чого можуть призвести сонячні опіки, отримані в дитинстві? Як впливає на нас сонячне випромінювання? Чому виникають опіки від сонця? На що слід звертати увагу, вибираючи сонцезахисний крем? Чи потрібно використовувати його в інші пори року, крім літа?

На думку лікарів, сонцезахисний крем і обмежений час перебування на сонці — все, що потрібно, щоб виглядати красиво, бути здоровим і не отримувати сонячних опіків. Але деякі люди так люблять засмагати, що роблять це цілий рік. До студії ток-шоу прийде Анатолій Бачинський, який в 73 роки виглядає як фітнес-модель. Анатолій Васильович щодня проводить на сонці по кілька годин і ніколи не користувався сонцезахисними засобами. Як це позначилося на його здоров'ї? Чи шкідливо засмагати так багато? Які корисні продукти і безпечні методи допомагають отримати бажаний колір шкіри?

Як визначити ступінь опіку? В якому випадку варто йти в лікарню? Які засоби допомагають полегшити наслідки сонячних опіків? Чим, крім проблем зі шкірою, можуть супроводжуватися опіки від сонця? Як правильно стежити за станом родимок на тілі? Як захистити очі від сонячних променів? Розібратися у всіх питаннях допоможуть експерти "Доброго здоров'я на Інтері": дерматолог Ірина Медведєва, онколог Микола Анікусько, антиейдж-терапевт Андрій Ваганов-Дашков.

"Якщо сонячний опік уже отримано, не варто намагатися вилікувати його домашніми методами: наприклад, за допомогою молочних продуктів, рослинної олії або спирту, — радить дерматолог Ірина Медведєва . — Всі ці способи неефективні, а деякі з них навіть шкідливі. Замість цього потрібно охолодити обпечені місця або прийняти душ кімнатної температури, нанести зволожуючий крем і пити багато негазованої води. При появі маленьких бульбашок слід змащувати їх кремом з антибіотиком, щоб не занести інфекцію. А якщо утворилися великі пухирі і з'явилася блювота, необхідно звернутися до лікаря ".

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