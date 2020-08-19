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19 серпня 2020, середа, 22:20 6
Вибори 2020-08-19T23:45:02+03:00
Українські Новини
Садовий вирішив балотуватися в мери Львова

Садовий вирішив балотуватися в мери Львова

Елена Новикова
Львів, Андрій Садовий, Мер

Андрій Садовий, із зарплати якого в червні відняли 42,3 тисячі гривень, прийняв рішення балотуватися в мери Львова. Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"19 серпня, мені 52 роки. Спасибі всім, хто дзвонить, шле СМС - дуже багато привітань. І є багато питань: слухай, Андрій, так ти йдеш на наступні вибори? .. Іду! ", - написав Садовий.

Він перерахував розпочаті в місті проєкти, які хоче продовжити.

Зокрема, будівництво заводу з переробки сміття, ремонт вулиць, модернізація лікарні швидкої допомоги.

Як повідомляли Українськi Новини, Андрій Садовий у січні отримав понад 115 тисяч гривень матеріальної допомоги.

Раніше повідомлялося про те, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Андрію Садовому про підозру у зловживанні владою і службовим становищем.

Суд призначив меру Львова Андрію Садовому 1,05 мільйона гривень застави після того як почав обирати йому запобіжний захід.

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