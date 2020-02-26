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26 лютого 2020, середа, 16:13 5
Політика 2020-02-26T18:00:09+02:00
Українські Новини
Садовий у січні отримав більш ніж 115 тисяч гривень матдопомоги

Садовий у січні отримав більш ніж 115 тисяч гривень матдопомоги

Ярина Вацяк
Мер Львова, зарплата чиновників, Андрій Садовий
Андрій Садовий. Фото: lviv.depo.ua
Андрій Садовий. Фото: lviv.depo.ua

У січні 2020 мер Львова Андрій Садовий отримав 162 652,27 гривень зарплати.

Про це повідомляють "Варіанти" з посиланням на відповідь на запит Львівської міської ради.

Зокрема Садовий отримав такі виплати:

  • посадовий оклад – 10 000 грн;
  • доплата за ранг – 533,33 грн;
  • надбавка за вислугу років – 2 633,33 грн;
  • надбавка за високі досягнення у праці – 6 583,33 грн;
  • доплата за роботу з таємними документами – 1 000 грн;
  • відпускні – 26 715,69 грн.
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань – 115 186,59 грн.
  • премія – 0 грн.

Із цих коштів Садовий сплатив 29 277,41 грн податку з доходів фізичних осіб, 2 439,78 грн військового збору та 1 626,52 грн профвнесків. Також у січні за доручення Садового з його зарплати перерахували:

  • на будівництво "університетського містечка" Українського католицького університету – 16 265,23 грн;
  • добровільне пожертвування отцю Андрію Буняку – 17 000 грн;
  • оплата послуг адвокатів, які захищали його під час апеляції про запобіжний захід у кримінальній справі щодо створення у місті індустріального парку Рясне-2 – 69 450 грн.

Відтак, фактично виплачена заробітна плата Андрія Садового за січень цього року без податків, зборів та перерахувань становила 26 593,33 грн.

Нагадаємо, Андрій Садовий є міським головою Львова з 2006 року, у 2915 році на місцевих виборах він втретє переміг з 62% голосів. У березні 2019 року Садовий заявив, що більше не буде балотуватися у міські голови Львова.

Крім цього, Садовий заявив, що його політична сила буде брати участь у парламентських та місцевих виборах, а він не буде більше балотуватися у міські голови Львова.

У 2018 році Андрій Садовий задекларував 691 тис грн зарплати, а його дружина – 5,8 млн грн доходу.

Крім цього, Садовий заявив, що його політична сила братиме участь у парламентських та місцевих виборах, а він не буде більше балотуватися в мери Львова.

В 2017 році Андрій Садовий задекларував 495 737 гривень доходів.

 

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