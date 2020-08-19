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19 серпня 2020, середа, 23:35 8
Суспільство 2020-08-20T00:33:07+03:00
Українські Новини
Кандидат у мери Києва Притула вийшов із команди "Вар'яти-шоу"

Кандидат у мери Києва Притула вийшов із команди "Вар'яти-шоу"

Елена Новикова
Притула, Мер Києва, партія

Кандидат на пост мера Києва від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула заявив, що вийшов з команди гумористичного шоу "Вар'яти-шоу".

Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні я заявляю про свій вихід зі структури "Вар'яти-шоу". Я більше не глава цього колективу, не редактор і не актор. Колектив залишається в строю. Я йду ... Я абсолютно серйозно вирішив більше займатися суспільно-політичною діяльністю ... Гастролі "Вар'яти", в середньому, в мене відбирали 6 місяців з 12 на рік. Тепер це час, який звільниться, я збираюся присвятити розвитку партії, спілкуванню з людьми і зведенням всіх патріотичних сил України до спільного знаменника", - сказав він.

Притула зазначив, що не має наміру використовувати свій колишній колектив для політичної агітації.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно з афішею концертної діяльності, Притула в рамках гумористичного шоу "Вар'яти-шоу" мав намір дати 20 концертів до місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Раніше суд оштрафував Сергія Притулу за ДТП в Києві у 2014.

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