Кандидат у мери Києва Притула вийшов із команди "Вар'яти-шоу"

Кандидат на пост мера Києва від партії "Голос", телеведучий Сергій Притула заявив, що вийшов з команди гумористичного шоу "Вар'яти-шоу".

Про це він заявив у своєму відеозверненні на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні я заявляю про свій вихід зі структури "Вар'яти-шоу". Я більше не глава цього колективу, не редактор і не актор. Колектив залишається в строю. Я йду ... Я абсолютно серйозно вирішив більше займатися суспільно-політичною діяльністю ... Гастролі "Вар'яти", в середньому, в мене відбирали 6 місяців з 12 на рік. Тепер це час, який звільниться, я збираюся присвятити розвитку партії, спілкуванню з людьми і зведенням всіх патріотичних сил України до спільного знаменника", - сказав він.

Притула зазначив, що не має наміру використовувати свій колишній колектив для політичної агітації.

Як повідомляли Українськi Новини, згідно з афішею концертної діяльності, Притула в рамках гумористичного шоу "Вар'яти-шоу" мав намір дати 20 концертів до місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Раніше суд оштрафував Сергія Притулу за ДТП в Києві у 2014.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини