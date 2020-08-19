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19 серпня 2020, середа, 23:59 4
Економіка 2020-08-20T00:22:08+03:00
Українські Новини
У другому кварталі 2020 зафіксовано рекордне падіння світової торгівлі

У другому кварталі 2020 зафіксовано рекордне падіння світової торгівлі

Елена Новикова
Торгівля, Криза, Коронавірус, Економічна криза
Торгівля.Фото: pixabay
Торгівля.Фото: pixabay

У той час, як за перші пів року 2020 на Україні скоротився майже на 10% обсяг зовнішньої торгівлі товарами, в другому кварталі 2020 показник барометра світової торгівлі досяг історичного мінімуму в 84,5 пункту - це на 18,6 бала нижче в порівнянні з аналогічним періодом 2019 (104,1).

Про це йдеться в пресрелізі Всесвітньої торгової організації, передає "Економічна правда".

Так, повідомляється, що поточний показник індикатора тенденцій у світовій торгівлі на 15,5 балів нижче базового значення індексу (100).

У СОТ відзначили, що значення в 84,5 бала - низький за весь час відстеження з 2007 року. Падіння знаходиться на одному рівні з піком фінансової кризи 2008-2009 років.

У глибокій депресії - автомобільне виробництво (індекс 71,8), контейнерні (86,9) і вантажні авіаперевезення (76,5). При цьому, експортні замовлення (88,4) почали відновлюватися.

У СОТ заявили, що додаткові індикатори вказують на часткове зростання світової торгівлі та виробництво в 3 кварталі, але сила будь-якого такого відновлення залишається невизначеною: не можна виключати L-образну, а не V-образну траєкторію.

Як повідомляли Українські Новини, на початку 2020 позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами покращилося на $ 154 млн.

Раніше в центрі соціально-економічних досліджень "CASE Україна" заявляли, що Україну чекає стрімке зростання торгового дефіциту внаслідок кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

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