Коронакриза в Україні призведе до зростання торгового дефіциту, — "CASE Україна"

В Україні прогнозують стрімке зростання торгового дефіциту внаслідок кризи, викликаної пандемією коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна", передають Українські Новини.

"Зараз Україна несподівано опинилася в вигідній економічній ситуації. Адже на першому етапі COVID-19 наша держава виграла від обвалу світової торгівлі. Черех коронакризу в квітні і травні ми спостерігали приголомшливий профіцит зовнішньої торгівлі. Але у другому півріччі на Україну чекає стрімке зростання торгового дефіциту", — висловив свою думку виконавчий директор "CASE Україна" Дмитро Боярчук.

За його даними, карантин фактично зробив роботу, яку зазвичай робила девальвація гривні, — обвалив імпорт на 34% та 40% в квітні і травні відповідно.

Як наслідок, замість традиційного торгового дефіциту і обвальної девальвації гривні вийшов приголомшливий торговий профіцит і дивно стійка валюта на тлі шокових сценаріїв в сусідніх країнах.

Учасники вебінару, організованого "CASE Україна", зазначили, що криза, викликана пандемією коронавірусу, внесла корективи в світову економіку і торгові відносини.

Порушені ланцюжка поставок змушують світові корпорації по-новому дивитися на звичні стратегії розвитку.

Враховуючи, що інфекціоністи прогнозують другу хвилю COVID-19, остаточне розуміння ситуації прийде пізніше.

Однак вже на сьогодні зрозуміло, що картина світу кардинально змінилася, і деякі країни в ній програли, деякі — виграли.

Негативні тенденції, за словами Боярчука, будуть посилюватися, адже зростає торговий дефіцит, а відкладений попит на імпорт зіграє неприємний жарт у другому півріччі.

"Стрімке зростання торгового дефіциту разом із запланованим "пом'якшенням" монетарної політики обіцяє закінчення спокійного плину коронакризи для України", — підсумував експерт.

У свою чергу директор напрямку макроекономіки і торгівлі CASE Ян Хагмеер нагадав, що світ вже переживав подібну кризу в 2008 році.

За його словами, вплив коронавірусу відчули багато країн.

В Європі і США в квітні 2020 року експорт упав до 40%.

Те ж саме стосується і Китаю, проте китайська економіка порівняно швидко почала знову зростати.

Як повідомляли Українські Новини, у січні-червні поточного року обсяг зовнішньої торгівлі товарами скоротився на 9,5% до 47,2 млрд доларів порівняно з аналогічним періодом минулого року (52,2 млрд доларів).