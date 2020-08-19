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19 серпня 2020, середа, 18:44 5
Бізнес 2020-08-19T19:30:02+03:00
Українські Новини
"Нафтогазу" надрукують річний звіт за 204 тис. гривень, хоча він був готовий заплатити майже вдвічі дорожче

"Нафтогазу" надрукують річний звіт за 204 тис. гривень, хоча він був готовий заплатити майже вдвічі дорожче

Надежда Комендантова
Нафтогаз, Звіт, Папір, Гамма Принт
Нафтогаз.
Нафтогаз.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір домовитися з ТОВ "Гамма Принт" про друк річного звіту компанії за 2019 рік за 204 тис. гривень, в той час, як раніше був оголошений тендер на цю послугу на суму 353,87 тис. гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з тендерною документацією, предметом закупівлі є папір крейдований матовий 100г / кв. м (внутрішній блок), папір крейдований матовий 300г / кв. м (обкладинка), виробництво друкованих форм, проба кольору, друк, матове ламінування, вибіркове ультрафіолетове ламінування, термобіндер, упакування і доставлення.

Термін постачання - до 31 грудня.

ТОВ "Гамма Принт" веде діяльність по друку, упакуванню, а також інших видів видавничої діяльності.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Євген Білик.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році група "Нафтогаз" збільшила чистий прибуток в 5,5 разів, або на 51,7 млрд гривень, до 63,3 млрд гривень, з яких 55,7 млрд гривень кошти, отримані від компанії "Газпром" (Росія) за результатами позитивного рішення в арбітражі по транзитному контракту.

Також "Нафтогаз" закупив програмне забезпечення на 2 млн євро.

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