"Нафтогазу" надрукують річний звіт за 204 тис. гривень, хоча він був готовий заплатити майже вдвічі дорожче

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має намір домовитися з ТОВ "Гамма Принт" про друк річного звіту компанії за 2019 рік за 204 тис. гривень, в той час, як раніше був оголошений тендер на цю послугу на суму 353,87 тис. гривень.

Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro, передають Українські Новини.

Згідно з тендерною документацією, предметом закупівлі є папір крейдований матовий 100г / кв. м (внутрішній блок), папір крейдований матовий 300г / кв. м (обкладинка), виробництво друкованих форм, проба кольору, друк, матове ламінування, вибіркове ультрафіолетове ламінування, термобіндер, упакування і доставлення.

Термін постачання - до 31 грудня.

ТОВ "Гамма Принт" веде діяльність по друку, упакуванню, а також інших видів видавничої діяльності.

Кінцевим бенефіціаром компанії є Євген Білик.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році група "Нафтогаз" збільшила чистий прибуток в 5,5 разів, або на 51,7 млрд гривень, до 63,3 млрд гривень, з яких 55,7 млрд гривень кошти, отримані від компанії "Газпром" (Росія) за результатами позитивного рішення в арбітражі по транзитному контракту.

Також "Нафтогаз" закупив програмне забезпечення на 2 млн євро.

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