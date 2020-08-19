У Хмельницькому обвалився ґрунт біля новобудови. Мешканці будинку евакуюються

19 серпня обвал ґрунту в Хмельницькому спровокував глибокий провал. Мешканці однієї з багатоповерхівок хвилюються, що їх будинок може обвалитися, як це сталося в Одесі. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів мешканець будинку Андрій Хопак. Інцидент стався за адресою вулиця Кармелюка 4\/2 рано-вранці 19 серпня. Чоловік розповів, що почув сильний шум біля будинку і спочатку вирішив, що шумлять на будівництві поруч, але визирнув у вікно і побачив, як з-під будинку обсипається земля. На знятих мешканцем кадрах видно, як тріщини в асфальті дійшли до самого будинку. Однак під будовою ґрунт цілий і будинок витримав. Автор відео повідомив, що багато мешканців покинули будівлю, а ті, кому йти нікуди залишилися в аварійному будинку. Є відео з камер спостереження, як сталося обвалення. Як повідомляє "Суспільне", попередня причина обвалу – поруч йде будівництво. Стверджується, що там можуть бути порушення. Мешканців будинку планують відселити на добу, хоча загрози для обвалу будинку немає. Обвал ґрунту. Фото: Андрій Хопак Біля будинку провалився асфальт. Фото: Андрій Хопак Як повідомляли Українські Новини, 10 червня в Одесі сталося обвалення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку (1912 року побудови) на 10 квартир – через обвалення було зрйновано 5 квартир. Раніше, 5 жовтня, в Дніпрі евакуювали студентів з гуртожитку, в якому тріснула стіна. Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку.