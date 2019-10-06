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  • У Дніпрі тріснула стіна гуртожитку, студентів евакуювали
06 жовтня 2019, неділя, 12:00 5
Події 2019-10-06T12:09:48+03:00
Українські Новини
У Дніпрі тріснула стіна гуртожитку, студентів евакуювали

У Дніпрі тріснула стіна гуртожитку, студентів евакуювали

Вчора, 5 жовтня, в Дніпрі евакуювали студентів гуртожитку, у будівлі якого тріснула одна із стін. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Так, повідомляється, що тріснула стіна другого гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка". Было перекрито рух на прилеглих вулицях.

"До висновку фахівців важко назвати причину ситуації, що сталася. Вдалося уникнути гіршого. Зараз відключені всі комунікації - газ і електропостачання. Вживають надзвичайні заходи, щоб уникнути обвалення будівлі. Зранку буде фінальне засідання комісії, будуть остаточні рекомендації", - сказав мер Дніпра Борис Філатов.

Відзначається, що в цій частині міста є системна проблема з промоїнами. Будівлю гуртожитку звели ще в 50-х роках. Вона має так званий стрічковий, а не капітальний фундамент. Під будинком також бомбосховище.

"Було встановлено обвалення ґрунту приблизно два на три метри з пошкодженням частини будівлі гуртожитку. Було прийнято низку невідкладних рішень. Заборонено перебування у гуртожитку. Огороджена територія в радіусі 70 метрів", - сказав начальник першої державної пожарноспасательной частини восьмого загону, капітан служби цивільного захисту Микола Білий.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві обвалилися бетонні плити будівлі, постраждала померла в кареті "швидкої".

Раніше в університеті Санкт-Петербурга обрушилися перекриття трьох поверхів.

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