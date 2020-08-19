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19 серпня 2020, середа, 10:00 13
Кабмін 2020-08-19T11:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Кабмін проведе засідання

Сьогодні Кабмін проведе засідання

Анна Рудык
Кабмін, Засідання Кабміну, Денис Шмигаль
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 19 серпня. Про це сказано повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і триватиме до 15:00.

Воно пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Як повідомляли Українськi Новини, Верховна Рада на засіданні 4 червня відправила програму діяльності  Кабінету міністрів на доопрацювання. За ухвалення відповідного рішення проголосували 245 депутатів при мінімально необхідних 226.

Також під час виступу 4 червня в Раді прем'єр-міністр Денис Шмигаль просив Верховну Раду повернути програму Кабінету Міністрів на доопрацювання уряду. Він підкреслив, що важливий не час затвердження програми, а її зміст і якість, щоб вона відповідала сьогоднішнім викликам, була професійно написана, і головне виконувалася і давала результат, а не залишалася мріями на папері, як це раніше часто бувало.

Також Кабмін планує в 2021 році перенести 3 робочих дні , наближені до свят, для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкувань.

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