У регіональних філіях "Суспільного" проти нової концепції регіонального мовлення

Працівники "Суспільного Запоріжжя" 21 червня на Хортиці провели акцію, якою засвідчили свою незгоду із намірами керівництва ПАТ Національна суспільна телерадіокомпанія України" (НСТУ) затвердити нову концепцію регіонального мовлення, якою суттєво скорочуються обсяги власного місцевого телерадіовиробництва. Захід мав назву "Суспільне: Запоріжжя – на вихід!".

Про це повідомив голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

У коментарі НСЖУ голова редакційної ради ПАТ "НСТУ", телеведуча Запорізької філії Ольга Вакало розповідає: ще наприкінці лютого у багатьох регіональних філіях "Суспільного" відбулися акції протесту, де журналісти висловили незгоду із новою концепцією.

"Тоді вже ми вичерпали всі можливості вирішення цього питання з керівництвом. І ми цікавилися у громадськості, що люди думають з цього приводу. Відповідь була однозначна – місцеве мовлення варто відстоювати, бо скорочення - це обмеження прав людей на отримання якісної місцевої інформації. Громадськість нас підтримала", ­ - розповіла Вакало.

Утім, з боку наглядової ради підтримки не було. Спершу представників регіональних філій нібито згодилися вислухати, а потім запросили просто на обговорення нової концепції. Через карантин подальші активні дії були заблоковані, але коли було обіцяно, що 22 червня країна виходить із карантину, у філіях запланували провести подібні акції.

"Це не протести,бо на протести ми вже виходили в лютому. Швидше, це своєрідні брейнштормінги – обговорення, що нам робити далі. Кожна з філій долучилася, як могла. Наприклад, "Суспільне Закарпаття" випустило невеликий фільм, ми ж зібралися на Хортиці, яка для нас знакова. До того ж, тут є вільний простір, де можна було забезпечити дистанцію між людьми і всі дотримання карантинних умов", - прокоментувала Вакало.

За інформацією Вакало, на акцію зібралося близько 70 осіб, прийшли найпалкіші прихильники, долучилися і місцеві мешканці, яких називають "робінзонами".

Напередодні до філії приїздили представники керівництва НСТУ, які, каже Ольга Вакало, повідомили, що концепція буде впроваджуватися і, ймовірно, з 1 серпня, коли буде завершено карантин, розпочнуть процес скорочення людей.

"Ця концепція недієва, небезпечна, не розвиває регіони. Цілком можливо, що філію перетворять просто на офіс, де буде працювати 10-20 людей, яким будуть "спускати" контент із Києва. Це і здешевить виробництво, і дасть змогу повністю контролювати контент. Але потрібно навпаки сприяти тому, щоб найкращі журналісти працювали у "Суспільному", а не тікали в якісь проєкти. Тоді й довіра зростатиме до журналістів, і якість місцевої журналістики в цілому", - зазначила Вакало.

Зазначимо, що днями продюсерка Дніпровської філії Національної суспільної телерадіокомпанії України Оксана Цибуля звільнилася через незгоду з Концепцією регіонального мовлення, яку впроваджують у філіях Суспільного. Коментуючи ситуацію, вона зазначила, що у новій концепції не бачить розвитку для регіонального мовлення, а навпаки – його знищення.

У Національній спілці журналістів України підтримують колег з філій "Суспільного мовлення" та наполягають на пріоритетності розвитку регіонального мовлення.

"Співробітники "Суспільного мовлення" в областях знаходяться у постійній напрузі, - наголосив голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Замість розширення регіонального мовлення та досягнення лідерства в кожній області, по факту Суспільне скорочує і місцеве мовлення, і місцевий персонал. Акції протесту та марафони у регіонах – це відчайдушна спроба професіоналів вийти на діалог з керівництвом "Суспільного", яке провадить політику централізації та економії на регіонах".