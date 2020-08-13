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13 серпня 2020, четвер, 13:13 378 Відео
Політика 2020-08-13T14:45:03+03:00
Українські Новини
Ситник приїжджав тиснути на Вищу раду правосуддя у справі суддів Окружного адмінсуду, - ЗМІ

Ситник приїжджав тиснути на Вищу раду правосуддя у справі суддів Окружного адмінсуду, - ЗМІ

Павло Твердохліб
НАБУ, ВРП, ДБР, Вища рада правосуддя України
Вища рада правосуддя. Фото: slovoidilo.ua
Вища рада правосуддя. Фото: slovoidilo.ua

Директор НАБУ Артем Ситник 12 серпня приїжджав до Вищої ради правосуддя з метою чинити тиск на його членів в справі суддів Окружного адмінсуду Києва, інформує портал ForUm.

Машина глави НАБУ була помічена на вулиці Студентській 12, коли заїжджала на паркінг відомства.
Як повідомив телеграм-канал Зеландія, який виклав відео, розмова йшла на підвищених тонах, Ситник нервував. Зазначається, що для нього зараз критично важливо надавити на ВРП з метою отримання потрібного для себе результату по суддях ОАСК, оскільки у НАБУ серйозні проблеми з цією справою.
Саме ВСП може прийняти рішення про відсторонення суддів від посад у разі, якщо таке подання надійде з прокуратури.
Там нагадують, що в даний час ВРП не підкоряється "соросятам" і тому Ситнику доводиться особисто їздити в цей орган вирішувати важливі для нього питання. Справа ОАСК вкрай важлива для НАБУ і структур, які стоять за ним, оскільки контроль над цим судом може дати їм важелі впливу відразу на кілька гілок влади. Саме в ОАСК оскаржуються рішення Кабміну, ЦВК, Офісу генпрокурора та інших органів.
До теперішнього часу ВРП не підігрувала НАБУ. Рік тому саме Вища рада правосуддя відхилила аналогічні подання по суддях ОАСК, визнавши висунуті звинувачення безпідставними. В результаті Вища рада правосуддя постійно є об'єктом образ антикорупційних активістів, лояльних НАБУ ЗМІ і членів так званої Громадської ради доброчесності.
За інформацією телеграм-каналу, нинішня розмова Ситника з главою ВРП Андрієм Овсієнком також навряд чи була особливо успішною. Вона була записана і зараз у ВРП готують заяву до ДБР про втручання в свою діяльність.

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