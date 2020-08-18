МЗС домовляється з Китаєм про скасування туристичних віз для українців

Про це Українським Новинам повідомило Міністерство закордонних справ.

"З метою встановлення безвізового режиму для туристичних поїздок громадян України та Китаю на взаємній і постійній основі з китайською стороною ведеться робота по закріпленню відповідних візових спрощень на договірно-правовому рівні. За результатами досягнутих в цьому контексті домовленостей уряд проінформує громадськість", - йдеться у відповіді на запит агентства.

З 1 серпня указом Президента Володимира Зеленського Україна в односторонньому порядку ввела до лютого 2021 року безвіз для громадян Китайської Народної Республіки, які в'їжджають в країну з туристичною метою, якщо термін їх перебування не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Також з 1 серпня указом Президента Володимира Зеленського Україна в односторонньому порядку безстроково ввела безвіз для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману і Саудівської Аравії, якщо термін їх перебування в країні не буде перевищувати 90 днів протягом 180 днів.

"Українська сторона очікує, що цей крок стане основою для подальшої лібералізації візових процедур для громадян України", - сказано у відповіді зовнішньополітичного відомства.

МЗС не відповів на питання агентства про те, за яким принципом для лібералізації візового режиму було обрано саме ці країни, і чому для громадян 6 країн безвіз введений безстроково, а для громадян Китаю - тимчасово.

"Рішення надасть потужний імпульс розвитку двосторонніх відносин , створить сприятливі умови для перезавантаження та української туристичної галузі, активізації взаємовигідного двостороннього економічного співробітництва та залучення іноземних інвестицій в Україну", - впевнене міністерство.

Як повідомляли Українськi Новини, президент Володимир Зеленський ввів безвізовий режим в'їзду для громадян Китаю до лютого 2021 року.

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