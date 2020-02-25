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25 лютого 2020, вівторок, 11:45 4
ЗМІ 2020-02-25T11:45:02+02:00
Українські Новини
НСЖУ висловила свою підтримку колегам із Всекитайської асоціації журналістів

НСЖУ висловила свою підтримку колегам із Всекитайської асоціації журналістів

Павло Твердохліб
НСЖУ, Національна спілка журналістів України, Коронавірус, Україна-Китай
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org

Національна спілка журналістів України висловила свою підтримку колегам із Всекитайської асоціації журналістів. Відповідний лист був направлений 17 лютого 2020 року, йдеться в повідомленні на сайті НСЖУ. У ньому, керівництво Національної спілки журналістів України задекларувало підтримку китайським колегам. "Ми повідомили про те, що не відмовляємся від раніше налаштованої співпраці і будем раді її продовжувати. Також, заявили, що готові сприяти розповсюдженню актуальної, правдивої інформації щодо розвитку епідемії з першоджерел", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу, Всекитайська асоціація журналістів відповіла НСЖУ, що китайський народ робить усе можливе для боротьби з коронавірусом Covid-19. Влада Китаю, в ситуації що склалася, діє з максимальною відповідальністю перед своїм народом та міжнародною спільнотою, вживає максимально можливі заходи для запобігання та дослідженню недуги.

Національна спілка журналістів України закликав українські ЗМІ ретельно підходити до отримання та перевірки будь-яких фактів про епідемію та намагатися уникати розповсюдженню неправдивої інформації.

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