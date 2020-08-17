У центрі Києва зникло світло

У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання. 71 житловий будинок та офісні приміщення залишилися без світла через аварію. Про це повідомляє оператор системи розподілу "ДТЕК Київські електромережі".

"О 17:35 сталося аварійне відключення обладнання на підстанції "Вокзальна". Без світла залишилися 71 житловий будинок та офісні приміщення на вулицях Саксаганського, Жилянська, Петлюри, Володимирській і Великій Васильківській", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що фахівці вже виїхали на місце аварії. Орієнтовний час відновлення електропостачання — до 20:00.

Як повідомляли Українські Новини, раніше повідомлялося, що в київському метро ввечері згасло світло, люди підсвічували собі дорогу телефонами.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" пояснює, що відключення електроенергії в Солом'янському, Голосіївському та Печерському районах сталося внаслідок знеструмлення системи шин на ТЕЦ-5 через загоряння масляного вимикача.

Також навесні вночі в Києві на Хрещатику спалахнула сильна пожежа в підземному колекторі, де розміщені електричні кабелі.

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