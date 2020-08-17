Придбання неякісних засобів захисту від коронавірусу: правоохоронці проводять обшуки в 3 областях

У зв'язку з придбанням неякісних засобів захисту від коронавірусу для лікарів за завищеними цінами правоохоронці проводять обшуки в 3 областях.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 17 серпня, в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України співробітники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області, слідчі обласної поліції спільно з СБУ та прокуратурою проводять санкціоновані обшуки на території Закарпатської, Сумської та Харківської областей - в приміщеннях одного з департаментів Закарпатської ОДА (обласної державної адміністрації), в офісах комерційних структур і за місцем проживання фігурантів", - сказано в ньому.

Фото: Нацполіція

В ході слідства поліцейські встановили, що з метою запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) посадові особи Закарпатської ОДА проводили державні закупівлі ізоляційних комбінезонів (костюмів) і респіраторів класу захисту FFP2 і FFP3.

Кошти на їх придбання виділялися з державного фонду боротьби з COVID-19.

Засоби індивідуального захисту в подальшому поставляли в лікарні.

"Однак, як з'ясували поліцейські, придбані ізоляційні комбінезони та респіратори не відповідали заявленим в договорах якісним і медико-технічним характеристикам і не мали сертифікатів відповідності. Таким чином, використання таких захисних засобів може наражати на небезпеку медпрацівників, які безпосередньо контактують з пацієнтами, хворими на гостре респіраторне захворювання COVID-19. Крім того, вартість придбаних засобів індивідуального захисту значно завищена. Вищевказані факти підтверджуються висновками проведених лабораторних та експертних досліджень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що заздалегідь знаючи про невідповідність продукції зазначених у договорах вимогам, в загальному було придбано у двох комерційних структур понад 57 тис. Костюмів і 71 тис. Респіраторів на суму 29,565 млн гривень.

Зазначено, що з комерційними структурами були проведені розрахунки в повному обсязі.

Чотирьом особам повідомлено про підозру: чинним і в даний час колишнім посадовим особам одного з департаментів Закарпатської обласної державної адміністрації та керівнику комерційної структури - за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, ще одному підприємцю - за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.

Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до закупівлі неякісних засобів індивідуального захисту медичних закладів області та присвоєння державних коштів.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України виявила розтрату понад 2 млн гривень державних коштів внаслідок придбання неякісних тест-систем для діагностики коронавірусу.

Також СБУ порушила кримінальні провадження проти шести компаній-постачальників медичних засобів, закуплених для медиків, які борються з коронавірусом.

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