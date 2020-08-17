У гуртожитках за межами кімнат дозволять ходити тільки в масках. У МОЗ розповіли про нові правила

Нові правила початку навчального року в умовах карантину торкнуться не тільки занять в класах і аудиторіях, а й життя в гуртожитках.

МОЗ України розробило правила, за якими будуть працювати гуртожитки.

Так, зміни торкнуться як мешканців, так і гостей гуртожитків. Останнім вимірюватимуть температуру на вході безконтактним способом.

Крім того, відвідувачі повинні уникати спілкування з людьми, які хворіють на коронавірус, а в разі виявлення у себе симптомів COVID-19 - самоізолюватися.

На вході в гуртожиток будуть розміщені плакати з інформацією і місцем для антисептичних засобів. Без масок можна буде перебувати тільки в кімнаті. За її межами доведеться надіти маску або респіратор. Адміністрація, своєю чергою, повинна забезпечити достатню кількість засобів індивідуального захисту. А також проведення дезінфекції поверхонь, вологе прибирання, обмеження масових заходів і тому подібне.

Правила перебування в гуртожитках під час карантину. Інфографіка МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, абітурієнти з окупованого Донбасу і Криму зможуть вступати майже до сотні вишів.

Як заявила т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій, для першокурсників навчальний рік планується почати з 17 вересня. Що стосується інших курсів, прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що виші зможуть самі визначати, коли і в якій формі починати освітній процес в новому навчальному році.

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