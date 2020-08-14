Нардеп Качура вимагає розпустити громадську раду при Мін'юсті за антиконституційне рішення щодо заборони Партії Шарія

Депутат Верховної Ради України Олександр Качура (фракція "Слуга народу") звернувся до міністра юстиції Дениса Малюськи з вимогою розпустити Громадську раду при Міністерстві юстиції через антиконституційну та політично заангажовану ініціативу Громадської ради щодо заборони діяльності політичних партій "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) та Партія Шарія.

Про це народний депутат заявив на своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні я офіційно звернувся до міністра юстиції України з вимогою розпустити громадську раду при міністерстві. Причиною стало, на мій погляд, антиконституційне звернення ради до Мін'юсту про заборону кількох політичних партій.

Ми разом з моєю командою адвокатів вивчили відповідне звернення: воно є виключно політичним і не має під собою ніяких аргументацій. Рада при Мін'юсті повинна бути створена на професійній основі, а не з профанів, яких набрали на вулиці.

Громадська рада створюється для експертного контролю юридичною спільнотою та напрацювання рекомендацій для прийняття рішень центральним органом виконавчої влади, а не для політичного переслідування праворадикальними партіями своїх опонентів. До обрання я був членом цієї ради попереднього складу і ми не дозволяли собі приймати заангажіровнние рішення!"- написав Качура.

Також Качура акцентував увагу членів Громадської ради при Мін'юсті на ст. 36 Конституції України, в якій вказано, що "Громадяни України мають право на свободу об'єднань у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів".

Нагадаємо, 30 липня Окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом до Мін'юсту про заборону діяльності Партії Шарія.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ОПЗЖ вимагала відставки міністра юстиції та "перезавантаження" громадської ради при міністерстві.