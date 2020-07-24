ОПЗЖ вступилась за "Партию Шария", которую хотят запретить через суд

В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" заступились за "Партию Шария", деятельность которой хотят запретить через суд после того, как на нескольких активистов в разных городах Украины были совершены нападения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОПЗЖ.

"Сторонники установления в Украине тотальной диктатуры пытаются использовать судебную ветвь власти для расправы над политическими оппонентами. Под надуманным предлогом Окружной административный суд Киева просят обязать Министерство юстиции Украины через суд запретить деятельность "Партии Шария", – говорится в сообщении.

В партии отмечают, что судебный процесс и "бандитские налеты" на партийные офисы и активистов разных полит.партий затевают одни и те же люди, которые "не хотят мириться с существованием разных точек зрения в украинском обществе"

"Слишком многим мешает украинская демократия. Она не нравится партии войны, которая в результате народного волеизъявления лишилась власти. Демократия уже не устраивает и нынешнюю власть, которая стремительно теряет доверие людей и рискует проиграть на грядущих местных выборах. Поэтому в Украине не наказывают радикалов и политических террористов, но пытаются засудить оппозицию", – отметили в ведомстве.

В ОПЗЖ в попытке через суд запретить "Партию Шария" видят прямую атаку на украинскую демократию, а рассмотрение этого дела может стать опасным прецедентом давления и расправы над оппозицией, считают в ведомстве.

"Мы считаем недопустимым использовать судебную ветвь власти для уничтожения политических оппонентов. Призываем Суд при рассмотрении этого дела руководствоваться исключительно Конституцией и законами Украины, не допустить превращения украинских судов в инструмент разрушения демократии в стране", – резюмировали в партии.

Как сообщали Українські Новини, ранее Шарий рассказал, что в Харькове жестоко пытались убить сотрудника его партии, который вел колонну митингующих в Киеве 17 июня.

Кроме того, представителей "Партии Шария" также избили в Житомире и Черкассах.