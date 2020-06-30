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  • У Китаї почали проводити стерилізацію жінок для контролю народжуваності і населення, – AP
30 червня 2020, вівторок, 10:26 9
Азія 2020-06-30T12:00:03+03:00
Українські Новини
У Китаї почали проводити стерилізацію жінок для контролю народжуваності і населення, – AP

У Китаї почали проводити стерилізацію жінок для контролю народжуваності і населення, – AP

Елизавета Кесельман
Китай, Аборт, Вагітність, народжуваність, Стерилізація, стерилізація жінок, уйгури
Вагітність. Фото: pixabay
Вагітність. Фото: pixabay

Китай, де вакцину від коронавірусу почали тестувати на людях, ввів жорстокі міри для скорочення народжуваності, серед яких насильницькі аборти та стерилізації, поиланнфу "табори перевиховання", поміж мусульманської національної меншини – уйгурів. Про це повідомляє AP.

Наголошується, що влада Сіньцзян-Уйгурського автономного району регулярно перевіряє жінок з-поміж меншин на вагітність. Так, у регіоні "сотні тисяч" жінкам провели внутрішньоматкові операції, насильницькі стерилізації і навіть аборти. У Сіньцзяні використання внутрішньоматкових контрацептивів та проведення стерилізацій різко зросло на тлі скорочення по всьому Китаю.

В результаті, регіон наздогнало різке падіння народжуваності в Сіньцзяні. Згідно з офіційною статистикою, переважно в уйгурських районах Хотан і Кашгар рівень народжуваності впав більш ніж на 60% з 2015 по 2018 рік. У 2019 році по всьому регіоні Сіньцзян народжуваність скоротилася на 24%, тоді як цей показник по країні становив лише 4,2%.

Насильницьке скорочення народжуваності серед уйгурів супроводжується масовими затриманнями як загрози, так і в якості покарання за недотримання драконівських правил. Основною причиною, по якій людей відправляють у виправні табори, є наявність у сім'ї трьох і більше дітей.

За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян більше мільйона уйгурів і представників інших мусульманських меншин знаходяться в так званих "таборах перевиховання", де їх примушують відмовитися від їх релігії, культури і мови.

Водночас, китайська влада заперечують всі звинувачення в утисках уйгурів і називають ці установи "освітніми центрами" для запобігання небезпеки ісламістської радикалізації.

Як повідомляли Українські Новини, президент США Дональд Трамп передумав вводити санкції депутатам, які чинять утиски щодо китайської нацменшини – уйгірів. Зазначається, що Трамп похвалив Цзіньпіна за створення концтаборів.

Крім того, Галина Третьякова, депутат від "Слуги народу", на відео похвалила стерилізацію жінок, у яких немає вищої освіти.

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