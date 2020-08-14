У Києві автомобіль в'їхав у кав'ярню. Є постраждалі

У Києві на перехресті вулиці Княжий Затон і Дніпровської Набережної автомобіль Mazda вилетів з дороги і повністю заїхав у кафе на тротуарі.

Про це повідомляє у Facebook сторінці "Київ Оперативний".

Відомо, що Mazda спочатку зіткнулася з іншим автомобілем на дорозі. Від удару водій не впорався з керуванням і в'їхав у кафе.

"На перетині вулиць Дніпровська Набережна та Княжого Затону машина Mazda влетіла в кав'ярню на зупинці. Водій Mazda в критичному стані госпіталізований, його відвезли в реанімацію. На місці швидкі і рятувальники. Постраждав також продавець кафе — у нього пошкоджена рука", — сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, в кав'ярні був тільки бариста. Відвідувачів до кав'ярні не було. Однак приміщення зруйновано майже повністю. Вибиті всі шибки і двері.

Відео інциденту розмістили в соціальних мережах очевидці.

Mazda заїхала в кав'ярню. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Постраждав водій і продавець кави. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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