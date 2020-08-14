підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • У Києві автомобіль в'їхав у кав'ярню. Є постраждалі
14 серпня 2020, пʼятниця, 14:04 11
Події 2020-08-14T16:15:02+03:00
Українські Новини
У Києві автомобіль в'їхав у кав'ярню. Є постраждалі

У Києві автомобіль в'їхав у кав'ярню. Є постраждалі

Кира Молчанова
ДТП, Київ, кав'ярні

У Києві на перехресті вулиці Княжий Затон і Дніпровської Набережної автомобіль Mazda вилетів з дороги і повністю заїхав у кафе на тротуарі.

Про це повідомляє у Facebook сторінці "Київ Оперативний".

Відомо, що Mazda спочатку зіткнулася з іншим автомобілем на дорозі. Від удару водій не впорався з керуванням і в'їхав у кафе.

"На перетині вулиць Дніпровська Набережна та Княжого Затону машина Mazda влетіла в кав'ярню на зупинці. Водій Mazda в критичному стані госпіталізований, його відвезли в реанімацію. На місці швидкі і рятувальники. Постраждав також продавець кафе — у нього пошкоджена рука", — сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, в кав'ярні був тільки бариста. Відвідувачів до кав'ярні не було. Однак приміщення зруйновано майже повністю. Вибиті всі шибки і двері.

Відео інциденту розмістили в соціальних мережах очевидці.

Mazda заехала в кофенйю. Фото: facebook.com/dtp.kiev.uaMazda заїхала в кав'ярню. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Постраждав водій і продавець кави. Фото: facebook.com/dtp.kiev.uaПостраждав водій і продавець кави. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Як повідомляли Українські Новини, в Благовіщенському районі Кіровоградської сталася аварія — зіткнулися два пасажирські автобуси. Загинули двоє людей.

6 серпня в Києві на Столичному шосе сталася серйозна ДТП з трьома загиблими  і двома постраждалими.

Більше новин про: ДТП Київ кав'ярні

У 2-му кварталі ВВП зменшився на 11,4%
У Києві з понеділка заборонили виходити на вулицю без документів — місто у "жовтій" зоні карантину
Новини
Меморіальний Центр Голокосту "Бабин Яр" озвучить територію заповідника до 29 вересня 16:44
На спецмайданчику "Івано-Франківськгаз" провів випробування газорозподільної системи воднем 16:35 Прес-реліз
В окупованому Криму колишній СБУшник катував громадянина України, - Стрижак 16:05
Київ отримав міжнародний знак відповідності Safe Travels Stamp 15:58
Компанії Коломойського в США отримали кредити через "коронакризу" 15:52
більше новин
Теща Притули Лілія Сопельник. Фото: Лілія Сопельник/Facebook
Розгляд справи тещі Притули про наїзд на жінку з дитиною може початися у вересні 08:05
Керівництво МОЗ вперше відвідає Одеський центр нефрології після скандалу з протеже Богатирьової 14:57
Верещук: будівництво Київської обхідної дороги розпочнеться в 2021 р. 20:46
Активісти вимагають від міністра Ткаченка пояснень з приводу будинку в заповідній зоні 15:51
Скандал навколо будівництва кільцевої дороги: "Укравтодор" кинув китайську Poly Changda, — Наумович 20:27
більше новин
Український розвідник загинув на Донбасі при виконанні бойового завдання 08:48
Опозиційні протести в Білорусі.Фото: Наша Ніва
Із незрозумілою жорстокістю та знущаннями: затриманий на протестах активіст у Білорусі розповів про допит у в'язниці 19:27
Підвищення мінімалки може спричинити подорожчання долара до 30 гривень, – експерти 10:06
З понеділка Київ у "жовтій" зоні карантину. Які обмеження введуть 09:28 Інфографіка
Нобелівська лауреатка Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку 08:59
більше новин
У Києві вже понад 10 тис. хворих на коронавірус. Зафіксовано 158 нових випадків зараження
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok