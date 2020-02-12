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  • Через зростання популяції лисиць в Україні почастішали випадки сказу
12 лютого 2020, середа, 07:15 17
Україна 2020-02-12T09:30:02+02:00
Українські Новини
Через зростання популяції лисиць в Україні почастішали випадки сказу

Через зростання популяції лисиць в Україні почастішали випадки сказу

Сергій Паламаренко
Сказ, Полювання, лисиця
Скажена лисиця. Сказ – це смертельне захворювання.
Скажена лисиця. Сказ – це смертельне захворювання.

Зростання популяції лисиць в Україні призвело до збільшення випадків сказу диких тварин.

Про це журналу "Світ захоплень: Полювання & Зброя" повідомив еколог, доктор наук Василь Новицький.

"У нас популяція лисиць зараз в рази вища оптимальної. В наших краях лисиці є одними з основних джерелом сказу - на них припадає 36% всіх випадків захворювання. При цьому в зоні ризику грибники, дачники, діти, рибалки, відпочиваючі. Про що говорити, якщо навіть для Києва поява лисиці в міській межі вже не рідкість. Але небезпека може підстерігати кого і де завгодно, навіть у місті. Адже хвороба поширюють також і бродячі собаки і коти, які інфікують лисиці. А антирабічних препаратів для людей в медустановах країни немає, і про це ніхто не говорить", - зазначив він.

За оприлюдненими даними МОЗ, з 2014 по 2019 рр в Україні від сказу померло 17 осіб.

При цьому, за словами Новицького, вже у 2020 році в Миколаєві від сказу помер чоловік. Для порівняння - у Норвегії за двісті років зареєстрована лише одна смерть від сказу.

Сказ - це смертельне захворювання. При контакті з інфікованою твариною врятувати зможе тільки вчасно введена сироватка.

За перше півріччя 2019 року в Україні зареєстровано 447 випадків сказу тварин. Карантини через підтверджені випадки сказу вводився у Бердянську, у курортному селищі Затока в Одеській області. Найсвіжіша інформація - 6 лютого у Згурівці Київської області був підтверджений випадок захворювання на сказ домашньої тварини та оголошено карантин. Всього ж з початку 2020 року тільки в Київській області вже зафіксовано 10 випадків сказу.

При цьому у Верховній Раді зареєстровані законопроекти 2232 і 2448, які передбачають заборону регуляції чисельності бродячих собак і котів в угіддях, обмеження термінів полювання на лисиць, заборону притравочных станцій. Це призведе до неконтрольованого зростання популяції лисиці і, відповідно, подальшого погіршення і так непростої ситуації зі сказом в Україні.

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