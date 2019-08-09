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09 серпня 2019, пʼятниця, 20:46 6
Суспільство 2019-08-09T20:46:01+03:00
Українські Новини
В одному з районів Харкова вводять карантин через сказ кота

В одному з районів Харкова вводять карантин через сказ кота

Скажений кіт. Фото: kot-pes.com
Скажений кіт. Фото: kot-pes.com

В одному з районів Харкова вводять карантин через сказ кота. Про це повідомляє сайт міста Харків 057.ua.

Відзначається, що сказ виявили у домашнього кота, який жив по вулиці Західній в Основ'янському районі. Господарі звернулися до ветклініки, але через тиждень кіт помер. Лабораторні дослідження підтвердили у тварини діагноз "сказ". Він не був щеплений.

Під час лікування вдома кіт вкусив господиню, після чого жінка звернулася за допомогою в лікарню №17.

Також з хворою твариною контактував чоловік потерпілої.

Згідно з рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, з 8 серпня встановлений карантин у частині Основ'янського району, обмеженої пр. Гагаріна, Мерефянским шосе, вул. Південнопроектна, вул. Естакадної і залізничним полотном.

Зараз фахівцями проводяться заходи для ліквідації вогнища сказу.

Як повідомляли Українські Новини, у Київській області у кота знайшли сказ, через це три села перебували на карантині.

Раніше в одному з районів Запоріжжя оголосили карантин через скажену єнотовидну собаку.

Тим часом у Норвегії вперше за 200 років померла від сказу жінка.

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