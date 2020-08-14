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14 серпня 2020, пʼятниця, 11:21 22
Судова влада 2020-08-14T13:45:02+03:00
Українські Новини
ВРП вважає практику робочих зустрічей з представниками НАБУ нормальною

ВРП вважає практику робочих зустрічей з представниками НАБУ нормальною

Валерия Драгомирова
НАБУ, Артем Ситник, Вища рада правосуддя, судді, ВРП, ОАСК
Артем Ситник. Фото НАБУ
Артем Ситник. Фото НАБУ

Вища рада правосуддя вважає прийнятною практикою проведення робочих зустрічей і нарад з представниками Національного антикорупційного бюро.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ВРП.

Вища рада прокоментувала інформацію про відвідування директором НАБУ будівлі ВРП у справі суддів Окружного адмінсуду Києва.

"У Вищій раді правосуддя була проведена робоча зустріч з представниками Національного антикорупційного бюро України, на якій обговорювалися питання, пов'язані із зверненням ВРП за фактами втручання в діяльність членів Ради. ВРП вважає прийнятною практикою проведення нарад та робочих зустрічей з метою обговорення проблемних питаннях діяльності органів державної влади", — сказала начальник пресслужби Ольга Чорна.

При цьому, ВРП заявила, що не коментує безпідставні заяви про звернення в ДБР з приводу поточної діяльності Ради.

Також у ВРП ухилилися від відповіді на питання про те, чи чинився тиск з боку Ситника на членів Ради у справі суддів Окружного адмінсуду.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Артем Ситник 12 серпня приїжджав до Вищої ради правосуддя з метою чинити тиск на її членів у справі суддів Окружного адмінсуду Києва.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) виступає проти передачі справи про можливої корупції суддів в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) в інший правоохоронний орган.

Раніше НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, його заступника, суддів та екс-членів ВККС.

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