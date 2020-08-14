ВРП вважає практику робочих зустрічей з представниками НАБУ нормальною

Вища рада правосуддя вважає прийнятною практикою проведення робочих зустрічей і нарад з представниками Національного антикорупційного бюро.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ВРП.

Вища рада прокоментувала інформацію про відвідування директором НАБУ будівлі ВРП у справі суддів Окружного адмінсуду Києва.

"У Вищій раді правосуддя була проведена робоча зустріч з представниками Національного антикорупційного бюро України, на якій обговорювалися питання, пов'язані із зверненням ВРП за фактами втручання в діяльність членів Ради. ВРП вважає прийнятною практикою проведення нарад та робочих зустрічей з метою обговорення проблемних питаннях діяльності органів державної влади", — сказала начальник пресслужби Ольга Чорна.

При цьому, ВРП заявила, що не коментує безпідставні заяви про звернення в ДБР з приводу поточної діяльності Ради.

Також у ВРП ухилилися від відповіді на питання про те, чи чинився тиск з боку Ситника на членів Ради у справі суддів Окружного адмінсуду.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Артем Ситник 12 серпня приїжджав до Вищої ради правосуддя з метою чинити тиск на її членів у справі суддів Окружного адмінсуду Києва.

Як повідомляли Українські Новини, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) виступає проти передачі справи про можливої корупції суддів в Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК) в інший правоохоронний орган.

Раніше НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, його заступника, суддів та екс-членів ВККС.