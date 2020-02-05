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05 лютого 2020, середа, 13:45 7 Інфографіка
Фінанси 2020-02-05T15:00:03+02:00
Українські Новини
В Україні найнижча мінімальна зарплата в Європі

В Україні найнижча мінімальна зарплата в Європі

Петро Стуженко
Мінімальна зарплата, Зарплата, Єврозона, Фінанси, Гроші
Мінімальна зарплата. Фото: 112.ua
Мінімальна зарплата. Фото: 112.ua

Місячна мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2020 р становить 4723 грн. Про це свідчать дані порталу index.minfin.com.ua. Згідно з поточним середнім курсом української національної валюти гривні до європейської грошової одиниці - євро (1 EUR - 27,15 ГРН), це становить 174 євро.

При цьому, як повідомляє портал статистики Євросоюзу ec.europa.eu, мінімальна заробітна плата в січні 2020 року в Єврозоні була в Болгарії і становила 312 євро. У дев'яти державах-членах, переважно розташованих на сході ЄС, мінімальна заробітна плата становить від 400 до 600 євро на місяць: Латвія (430 євро), Румунія (466 євро), Угорщина (487 євро), Хорватія (546 євро), Чехія (575 євро), Словаччина (580 євро), Естонія (584 євро), Литва (607 євро) і Польща (611 євро).

У п'яти інших державах-членах, розташованих в основному на півдні ЄС, мінімальна заробітна плата становила від 700 до трохи більше 1000 євро на місяць: Португалія (741 євро), Греція (758 євро), Мальта (777 євро), Словенія (941 євро) і Іспанія (1 050 євро).

В інших семи державах-членах, розташованих на заході і півночі ЄС, мінімальна заробітна плата була вище 1500 євро в місяць: Франція (1 539 евро), Німеччина (1 584 євро), Бельгія (1 594 євро), Нідерланди (1 636 євро ), Ірландія (1 656 євро) і Люксембург (2 142 євро).

Для порівняння, федеральна мінімальна заробітна плата в Сполучених Штатах в січні 2020 року становила 1 119 євро в місяць.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський схвалив намір Кабінету міністрів прив'язати зарплату міністрів до середньої заробітної плати в країні.

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